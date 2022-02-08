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Новый семейный электромобиль Lexus показали на первых фото

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Фото: Lexus | Дизайн передней части имитирует решетку радиатора Lexus

Электрический кроссовер Lexus будет представителем нового семейства моделей. В ближайшие годы компания представит семь электрокаров.

Lexus уже в ближайшие годы планирует существенно расширить электрическую линейку. Одним из ее представителей будет большой семиместный кроссовер. Первые фото электрокара уже опубликованы на официальном сайте Lexus.

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У кроссовера выдвижные дверные ручки и камеры вместо зеркал
Фото: Lexus

Дизайн электрокара выполнен в духе младшего Lexus RZ 450e. Его передняя часть имитирует веретенообразную решетку радиатора современных бензиновых Lexus, в знакомом стиле выполнены и стреловидные фары.

Дверь багажника выполнена рельефной, а заднее стекло прикрыто сверху спойлером. Также можно заметить выдвижные дверные ручки и камеры вместо зеркал заднего вида.

Пока подробностей про новый электромобиль Lexus немного. Известно, что он будет построен на платформе e-TNGA, как электрокроссоверы Lexus RZ, Toyota bZ4X и Subaru Solterra.

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Дверь багажника выполнена рельефной
Фото: Lexus

Скорее всего, базовая версия получит два электромотора общей мощностью 218 л. с., как в bZ4X и Solterra. Впрочем, наверняка в линейке будут и более мощные версии. Запас хода составит около 450 км.

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