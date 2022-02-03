Новый Lexus RX породнится с Toyota RAV4 и Camry: первые изображения и подробности

Lexus RX 2023 получит сразу три разных гибридных версии. Кроссовер предложат в версиях на 5 и 7 мест.

Стали известны первые подробности про Lexus RX пятого поколения. Кроссовер должны представить во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает японский сайт Mag-X.

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Судя по первым рендерам, новый Lexus RX сохранит знакомый дизайн с огромной веретенообразной решеткой радиатора и раскосыми светодиодными фарами. Кроссовер породнится с Toyota RAV4 и Camry, ведь будет построен на той же платформе TNGA-K. Скорее всего, останется в линейке и удлиненный семиместный вариант RX L.

[ + – ] В линейке останется и удлиненная семиместная версия Фото: BestCarWeb

Характеристики Lexus RX 2023

Стали известны и некоторые характеристики Lexus RX 2023. В частности в версии RX350, на смену 3,5-литровому атмосферному V6 придет 2,4-литровый 279-сильный бензиновый турбомотор от младшего Lexus NX.

Также в линейке будет сразу три гибридных версии. Новый Lexus RX350h получит силовую установку от Toyota RAV4 и того же Lexus NX – 2,5-литровую атмосферную бензиновую четверку и электромотор суммарной мощностью 244 л. с.

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В Lexus RX450h+ будет такая же гибридная установка, но дополненная более емкой литий-ионной батареей. Наконец, топовый Lexus RX500h будет плаг-ин гибридом с 2,4-литровой турбочетверкой и электромотором мощностью не меньше 350 л. с.

Ранее Фокус рассказывал о новой Toyota Sequoia 2023. Третье поколение модели породнилось с Toyota Land Cruiser 300.