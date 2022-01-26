Новая Toyota Sequoia официально представлена: она породнилась с Land Cruiser

Toyota Sequoia 2023 стала агрессивнее на вид и получила новое оборудование. Внедорожник предложен только в гибридной версии.

В США прошла презентация Toyota Sequoia третьего поколения. Полноразмерный рамный внедорожник поступит в продажу с лета. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

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[ + – ] Платформу позаимствовали у Toyota Land Cruiser 300 Фото: Toyota

Дизайн Toyota Sequoia 2023

Новая Toyota Sequoia, как и родственный пикап Tundra, построена на платформе Toyota Land Cruiser 300. Дизайн стал гораздо более агрессивным. У внедорожника широкая решетка радиатора, Г-образные светодиодные фары и мускулистые расширенные крылья. Задние стойки крыши теперь больше наклонены.

[ + – ] В салоне появилась виртуальная панель приборов Фото: Toyota

Часть кузовных панелей, а также элементы салона позаимствованы у Toyota Tundra 2022. Пикап поделился рулевым колесом, виртуальной панелью приборов и большим сенсорным дисплеем.

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Передние сиденья разделены высоким тоннелем. Как и прежде, внедорожник предложен в версиях на 7 и 8 мест, причем горизонтальная регулировка теперь есть у кресел второго и третьего ряда.

[ + – ] У сидений третьего ряда появилась горизонтальная регулировка Фото: Toyota

Комплектация Toyota Sequoia 2023

Начальная комплектация Toyota Sequoia 2023 пополнилась Wi-Fi, адаптивным круиз-контролем, электроприводом двери багажника, системами автоматического торможения и контроля разметки. Топовая версия Capstone получила панорамную крышу, 22-дюймовые диски,проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора и вентиляцию сидений первого и второго ряда.

[ + – ] Toyota Sequoia TRD Pro Фото: Toyota

Предложен и экстремальный вариант TRD Pro с более агрессивным дизайном, увеличенным клиренсом, 18-дюймовыми внедорожными шинами, а также системой помощи на спуске и режимами езды для разных типов бездорожья.

Характеристики Toyota Sequoia 2023

Новая Toyota Sequoia дебютировала в гибридной версии: 3,5-литровый бензиновый V6 твин-турбо и электромотором суммарно выдают 443 л. с. и 790 Н∙м. Внедорожник может буксировать прицеп весом 4 тонны.

[ + – ] Toyota Sequoia 2023 доступна только в гибридной версии Фото: Toyota

Автомобиль получил 10-ступенчатую автоматическую КПП. Новая Toyota Sequoia доступна с задним либо полным приводом.

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