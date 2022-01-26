Нова Toyota Sequoia офіційно представлена: вона поріднилася з Land Cruiser

Toyota Sequoia 2023 стала агресивнішою на вигляд і отримала нове обладнання. Позашляховик запропонований лише в гібридній версії.

У США відбулася презентація Toyota Sequoia третього покоління. Повнорозмірний рамний позашляховик надійде в продаж із літа. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

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[ + – ] Платформу запозичили в Toyota Land Cruiser 300 Фото: Toyota

Дизайн Toyota Sequoia 2023

Нова Toyota Sequoia, як і родинний пікап Tundra, побудована на платформі Toyota Land Cruiser 300. Дизайн став набагато агресивнішим. У позашляховика широкі ґрати радіатора, Г-подібні світлодіодні фари та мускулисті розширені крила. Задні стійки даху тепер нахилені.

[ + – ] У салоні з'явилася віртуальна панель приладів Фото: Toyota

Частина кузовних панелей, а також елементи салону запозичені в Toyota Tundra 2022. Пікап поділився кермовим колесом, віртуальною панеллю приладів і великим сенсорним дисплеєм.

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Передні сидіння розділені високим тунелем. Як і раніше, позашляховик запропонований у версіях на 7 і 8 місць, причому горизонтальне регулювання тепер має крісла другого та третього ряду.

[ + – ] У сидінь третього ряду з'явилося горизонтальне регулювання Фото: Toyota

Комплектація Toyota Sequoia 2023

Початкова комплектація Toyota Sequoia 2023 поповнилася Wi-Fi, адаптивним круїз-контролем, електроприводом дверей багажника, системами автоматичного гальмування та контролю розмітки. Топова версія Capstone отримала панорамний дах, 22-дюймові диски, проекцію на лобове скло, камери кругового огляду та вентиляцію сидінь першого та другого ряду.

[ + – ] Toyota Sequoia TRD Pro Фото: Toyota

Запропоновано екстремальний варіант TRD Pro з агресивнішим дизайном, збільшеним кліренсом, 18-дюймовими позашляховими шинами, а також системою допомоги на спуску та режимами їзди для різних типів бездоріжжя.

Характеристики Toyota Sequoia 2023

Нова Toyota Sequoia дебютувала в гібридній версії: 3,5-літровий бензиновий V6 твін-турбо й електромотор сумарно видають 443 к. с. і 790 Н м. Позашляховик може буксирувати причіп вагою 4 тонни.

[ + – ] Toyota Sequoia 2023 доступна лише в гібридній версії Фото: Toyota

Автомобіль отримав 10-ступінчасту автоматичну КПП. Нова Toyota Sequoia доступна із заднім або повним приводом.

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