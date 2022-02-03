Новий Lexus RX порідниться з Toyota RAV4 та Camry: перші зображення та подробиці
Lexus RX 2023 отримає відразу три різні гібридні версії. Кросовер запропонують у версіях на 5 та 7 місць.
Стали відомі перші подробиці Lexus RX п'ятого покоління. Кросовер мають представити у другій половині цього року. Про це повідомляє японський сайт Mag-X.
Судячи з перших рендерів, новий Lexus RX збереже знайомий дизайн з величезними решітками радіатора і розкосими світлодіодними фарами. Кросовер породиться з Toyota RAV4 та Camry, адже буде побудований на тій самій платформі TNGA-K. Швидше за все, залишиться в лінійці і подовжений семимісний варіант RX L.
Характеристики Lexus RX 2023
Стали відомі і деякі характеристики Lexus RX 2023. Зокрема, у версії RX350, на зміну 3,5-літровому атмосферному V6 прийде 2,4-літровий 279-сильний бензиновий турбодвигун від молодшого Lexus NX.
Також у лінійці буде відразу три гібридні версії. Новий Lexus RX350h отримає силову установку від Toyota RAV4 і того ж Lexus NX — 2,5-літрову атмосферну бензинову четвірку та електромотор сумарною потужністю 244 к. с.Важливо
У Lexus RX450h+ буде така ж гібридна установка, але доповнена більш ємною літій-іонною батареєю. Нарешті, топовий Lexus RX500h буде плаг-ін гібридом з 2,4-літровою турбочетвіркою та електромотором потужністю не менше 350 к. с.
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