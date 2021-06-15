Перший плагін-гібрид Lexus. Представлено кросовер Lexus NX нового покоління (відео)

Головні нововведення — цифровий кокпіт із віртуальною "приборкою" і проекційним екраном, а також поява плагін-гібрида, який став першою такою моделлю в гамі Lexus

На минулих вихідних компанія Lexus представила абсолютно новий кросовер NX другого покоління. Невже новий, запитаєте ви, дивлячись на фотографії автомобіля, який, на перший погляд майже не змінився зовні. Новий-новий, стверджують японці, роблячи акцент, що 95% деталей новинки розроблені заново.

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Чітка спадкоємність в дизайні збережена неспроста: колишній Lexus NX виявився дуже популярний (з 2014 року випущено понад 1 млн одиниць) і для 70% покупців став першим Лексусом у житті. Значить, вирішили японці, кардинальні зміни в зовнішності, скоріше, зашкодять, ніж залучать нову клієнтуру.

Габарити нового Lexus NX — 4 660 / 1 865 / 1 650 мм (довжина / ширина / висота), а база — 2 690 міліметрів. Порівняно з попередником новинка підросла зовсім небагато (довжина та ширина — на 20 мм, база — на 30 мм). В основі — модульна платформа GA-K на архітектурі TNGA, як у спорідненої Toyota RAV4.

А ось в салоні — революція! Інтер'єр розроблений відповідно до нової дизайнерської філософії Tazuna і привертає увагу мультимедійною системою з 14-дюймовим екраном (у базових виконань діагональ складає 9,8 дюймів). У машини попереднього покоління дисплей медіасистеми в межі мав діагональ 10,3 дюйми.

Також у новинки 10-дюймовий проекційний екран і 7-дюймова цифрова приладова панель. Замість класичного селектора трансмісії — джойстик, а з інтер'єру зникли тачпад, аналоговий годинник і (прям не віриться, що це нарешті сталося) програвач компакт-дисків.

Головне нововведення у частині техніки — поява в гаммі гібрида. Тим самим новий NX став першим гібридом Lexus. Версія NX450h+ знаходиться на вершині лінійки і має силову установку, що складається з 2,5-літрового бензинового ДВЗ і двох електромоторів — по одному на передній і задній осі. Сукупна потужність — 306 к. с.

Зовні такий Lexus NX можна впізнати за передустановленним стайлінг-пакетом F Sport і двома зарядними лючками. Власне батарея ємністю 18 кВт∙год розташована під підлогою кузова і її заряду вистачає на 63 км у чисто електричному режимі при швидкості до 135 км/год (обмежена електронікою). Розгін до 100 км/год у гібридному режимі 6 секунд.

[ + – ] Заряджений гібрид Lexux NX450h+

Крім того, в гамі є і звичайний гібрид — Lexus NX 350h із силовою установкою в складі атмосферного двигуна 2.5 та електромотора, які рухають передні колеса. ДВЗ тут такий же, як у гібрида, але електродвигун менш потужний. При піковій потужності 244 к. с. такий кросовер розганяється до першої "сотні" за 7,7 секунди. За доплату — повнопривідне виконання з окремим електродвигуном на задній осі.

Лінійка "звичайних" (тобто тільки з ДВЗ) версій складається з базового Lexus NX 200 (2 л, 150 к. с., варіатор), Lexus NX 250 (2,5 л, 199 к. с., "автомат") і Lexus NX 350 (2,4 л турбо, 279 к. с., "автомат").

Раніше Фокус повідомляв, що показаний навесні концептуальний кросовер Lexus LF-Z Electrified, став передвісником серійних електромобілів бренду. До 2025 року компанія планує вивести на ринок 20 нових або оновлених моделей, зокрема 10 електричних, гібридних і плагін-гібридних.

Також ми розповідали про незвичайний шоу-кар Lexus IS Wax Edition, який оснастили програвачем вінілових пластинок, розміщеним у "бардачку". Автомобіль побудований в єдиному екземплярі.