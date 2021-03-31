Концепт Lexus LF-Z Electrified приблизит электрификацию модельной линейки бренда

Lexus представила концепт электрического кроссовера, который назван предвестником серийных электромобилей бренда.

Компания Lexus представила концепт электрического кроссовера LF-Z Electrified, который позиционируется в качестве символа трансформации бренда и предвестника запуска в серию электромобилей Lexus уже в ближайшем будущем.

Внешне шоу-кар выделяется Х-образным оформлением передней части кузова с тонкой оптикой и огромными воздухозаборниками по обе стороны от оригинальной фальшрадиаторной решетки со светящимся логотипом марки. Еще одна особенность дизайна кроссовера — полностью стеклянная покатая крыша, которая делает его похожим на фастбек. На месте традиционных боковых зеркал заднего вида установлены камеры. Дополняют образ концепта массивные колеса и большой "плавник" с дублирующими стоп-сигналами на стекле багажной двери.

[ + – ] Lexus LF-Z Electrified

На корме — небольшой "утиный хвост" под нижней кромкой стекла, под ним — название марки. Чуть ниже — светящаяся красная полоса, делающая кроссовер визуально шире, и подсвечиваемое название самого шоу-кара. Также привлекают внимание массивные выштамповки и черный ребристый диффузор с вертикальной красной полосой по центру.

Интерьер шоу-кара разработан на основе новой концепции "Tazuna" (в переводе с японского означает "поводья"). Минималистично оформленный салон укомплектован необычными сидениями и рулевым колесом в форме штурвала. Проекционный дисплей дополненной реальности, датчики и сенсорный дисплей сгруппированы в один модуль, функции системы вождения сосредоточены вокруг рулевого колеса. В панорамной крыше используются длинные электрохромные стеклянные пластины, которые создают ощущение открытости и подчеркивают минималистский интерьер.

[ + – ] Салон Lexus LF-Z Electrified

В арсенале шоу-кара система распознавания голоса, цифровой ключ и искусственный интеллект, который изучает предпочтения и поведенческие черты водителя, обеспечивает ему постоянную поддержку. Система E-Latch делает открытие и закрытие дверей более плавным и безопасным. Когда водитель или пассажир приближается с ключом к автомобилю, ручка автоматически появляется над поверхностью двери. Также дверь можно легко открыть, прикоснувшись к датчику внутри ручки. Для дополнительной безопасности водителя и пассажиров датчики LF-Z Electrified сканируют окружающую среду в поисках встречного и соседнего транспорта. Любителей музыки порадует наличие аудиосистемы Mark Levinson 1 следующего поколения, обеспечивающей концертный звук.

[ + – ] Салон Lexus LF-Z Electrified

Технической информации о новинке немного. Известно, что шоу-кар построен на электрической платформе и оснащен новой системой полного привода Direct4, разработанной специально для электрокаров. Как сообщили в компании, новый полный привод обеспечивает постоянный контроль распределения тяги между передней и задней осью, и способен обеспечивать тормозное усилие на все четыре колеса. Она адаптируется под дорожные условия и стиль езды водителя. Также на концепт-каре применили технологию steer-by-wire: механическую связь между рулевым управлением и колесами заменили электронными узлами.

[ + – ] Lexus LF-Z Electrified

Серийная версия LF-Z Electrified появится в 2025 году. В целом к 2025 году компания планирует представить 20 новых или обновленных моделей, в том числе 10 электрических, гибридных и плагин-гибридных новинок, отвечающих потребностям клиентов марки в разных странах мира. Согласно стратегии трансформации марки, через четыре года электрические модификации появятся у всех существующих автомобилей Lexus, а к 2050 году компания намерена сделать свою линейку полностью углеродо-нейтральной, от производства материалов, деталей и транспортных средств до логистики автомобилей и до окончательной утилизации и переработки старых автомобилей.

Несколько дней назад Lexus представил концепт спортивного седана Lexus IS Wax Edition с выдвижным проигрывателем для виниловых пластинок в перчаточном ящике. К сожалению, серийного воплощения у автомобиля не будет.