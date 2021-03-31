Концепт Lexus LF-Z Electrified наблизить електрифікацію модельної лінійки бренду

Lexus представила концепт електричного кросовера, який названий передвісником серійних електромобілів бренду.

Компанія Lexus представила концепт електричного кросовера LF-Z Electrified, який позиціонується як символ трансформації бренду та передвісника запуску в серію електромобілів Lexus вже в найближчому майбутньому.

Зовні шоу-кар виділяється Х-подібним оформленням передньої частини кузова з тонкою оптикою і величезними повітрозабірниками з обох сторін від оригінальної фальшрадіаторної сітки зі світловим логотипом марки. Ще одна особливість дизайну кросовера — повністю скляний похилий дах, який робить його схожим на фастбек. На місці традиційних бічних дзеркал заднього виду встановлені камери. Доповнюють образ концепту масивні колеса та великий "плавник" із дубльованими стоп-сигналами на склі багажних дверей.

[ + – ] Lexus LF-Z Electrified

На кормі — невеликий "качиний хвіст" під нижньою кромкою скла, під ним — назва марки. Трохи нижче — світиться червона смуга, що робить кросовер візуально ширшим, і підсвічується назва власне шоу-кара. Також привертають увагу масивні виштамповки і чорний ребристий дифузор із вертикальною червоною смугою посередині.

Інтер'єр шоу-кара розроблений на основі нової концепції "Tazuna" (у перекладі з японської означає "поводи"). Мінімалістично оформлений салон укомплектований незвичайними сидіннями і рульовим колесом у формі штурвала. Проекційний дисплей доповненої реальності, датчики і сенсорний дисплей згруповані в один модуль, функції системи керування зосереджені навколо рульового колеса. У панорамному даху використовуються довгі електрохромні скляні пластини, які створюють відчуття відкритості та підкреслюють мінімалістичний інтер'єр.

[ + – ] Салон Lexus LF-Z Electrified

В арсеналі шоу-кара система розпізнавання голосу, цифровий ключ і штучний інтелект, який вивчає потреби і поведінкові риси водія, забезпечує йому постійну підтримку. Система E-Latch робить відкриття і закриття дверей більш плавним і безпечним. Коли водій або пасажир наближається з ключем до автомобіля, ручка автоматично з'являється над поверхнею двері. Також двері можна легко відкрити, доторкнувшись до датчика всередині ручки. Для додаткової безпеки водія і пасажирів датчики LF-Z Electrified сканують навколишнє середовище в пошуках зустрічного та сусіднього транспорту. Любителів музики порадує наявність аудіосистеми Mark Levinson 1 наступного покоління, що забезпечує концертний звук.

[ + – ] Салон Lexus LF-Z Electrified

Технічної інформації про новинку небагато. Відомо, що шоу-кар побудований на електричній платформі й оснащений новою системою повного приводу Direct4, розробленої спеціально для електрокарів. Як повідомили в компанії, новий повний привід забезпечує постійний контроль розподілу тяги між передньою і задньою віссю, і здатний забезпечувати гальмівне зусилля на всі чотири колеса. Вона адаптується під дорожні умови і стиль кермування водія. Також на концепт-карі застосували технологію steer-by-wire: механічний зв'язок між рульовим керуванням і колесами замінили електронними вузлами.

[ + – ] Lexus LF-Z Electrified

Серійна версія LF-Z Electrified з'явиться в 2025 році. У цілому до 2025 року компанія планує представити 20 нових або оновлених моделей, зокрема 10 електричних, гібридних і плагін-гібридних новинок, що відповідають потребам клієнтів марки в різних країнах світу. Згідно зі стратегією трансформації марки, через чотири роки електричні модифікації з'являться у всіх наявних автомобілів Lexus, а до 2050 року компанія має намір зробити свою лінійку повністю вуглецю-нейтральною, від виробництва матеріалів, деталей і транспортних засобів до логістики автомобілів та до остаточної утилізації та переробки старих автомобілів.

Кілька днів тому Lexus представив концепт спортивного седана Lexus IS Wax Edition із висувним програвачем для вінілових платівок у бардачку. На жаль, серійного втілення в автомобіля не буде.