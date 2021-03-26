Винил в бардачке. Lexus представил концепт-кар для меломанов (видео)

Концепт Lexus IS Wax Edition получил проигрыватель виниловых пластинок, размещенный в багажнике.

Японская премиальная марка Lexus презентовала концепт спортивного седана с выдвижным проигрывателем для виниловых пластинок в перчаточном ящике. Проигрыватель для Lexus IS Wax Edition напечатали на 3D-принтере из углепластика и алюминия.

Размеры устройства вполне позволяют прослушать 12-дюймовую пластинку. Специально для демонстрации возможностей проигрывателя лос-анджелесская студия SCPS записала 7-дюймовую пластинку с треками диджея Kaytranada. Также в работе над машиной принимал участие музыкальный продюсер Madlib.

[ + – ] Музыкальный продюсер Madlib за рулем Lexus IS Wax Edition. Фото: Lexus

Слушать музыку можно через штатную стереосистема Mark Levinson с 17 динамиками и усилителем мощностью 1800 Вт. Система обеспечивает объемный звук стандарта 7.1. Как утверждают в компании, проблем с прослушиваем виниловых пластинок не будет: модифицированная подвеска обеспечивает седану очень плавную езду.

Седан Lexus IS Wax Edition изначально проектировался как шоу-кар и не получит серийного продолжения.

Ранее компания построила на базе Lexus IS концепт-кар для геймеров. К его разработке привлекли пользователей сервиса Twitch, специализирующегося на тематике компьютерных игр. Автомобиль укомплектовали 27-дюймовым 4K-монитором, выдвижной клавиатурой и джойстиком, отпечатанным на 3D-принтере. Игровой блок упаковали в багажнике седана.