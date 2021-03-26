Вініл в бардачку. Lexus представив концепт-кар для меломанів (відео)

Концепт Lexus IS Wax Edition отримав програвач вінілових пластинок, розташований в багажнику.

Японська преміальна марка Lexus презентувала концепт спортивного седана з висувним програвачем для вінілових платівок в бардачку. Програвач для Lexus IS Wax Edition надрукували на 3D-принтері з вуглепластика і алюмінію.

Розміри пристрою цілком дозволяють прослухати 12-дюймову платівку. Спеціально для демонстрації можливостей програвача студія SCPS з Лос-Анджелесу записала 7-дюймову платівку з треками діджея Kaytranada. Також в роботі над машиною брав участь музичний продюсер Madlib.

[ + – ] Музичний продюсер Madlib за кермом Lexus IS Wax Edition. Фото: Lexus

Слухати музику можна через штатну стереосистему Mark Levinson з 17 динаміками і підсилювачем потужністю 1800 Вт. Система забезпечує обʼємний звук стандарту 7.1. Як стверджують в компанії, проблем з прослуховуванням вінілових платівок не буде: модифікована підвіска забезпечує седану дуже плавну їзду.

Седан Lexus IS Wax Edition з самого початку проектувався як шоу-кар і не отримає серійного продовження.

Раніше компанія побудувала на базі Lexus IS концепт-кар для геймерів. До його розробки залучили користувачів сервісу Twitch, що спеціалізується на тематиці компʼютерних ігор. Автомобіль укомплектували 27-дюймовим 4K-монітором, висувною клавіатурою і джойстиком, надрукованим на 3D-принтері. Ігровий блок упакували в багажник седана.