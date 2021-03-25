Lexus анонсировал трансформацию бренда: чего ждать

Подробности о предстоящих преобразованиях компания объявит 30 марта.

Японская премиальная марка Lexus объявила о предстоящей "трансформации бренда". Первой моделью после старта реформ станет пока неназванный электромобиль, концепт которого продемонстрируют во время специального мероприятия. Трансляция состоится в прямом эфире на сайте Toyota 30 марта в 13:00 утра по киевскому времени. Также компания обещает рассказать об основных изменениях, которые ждут марку в ближайшие годы.

Судя по опубликованному официальному тизеру, электромобиль нового поколения получит длинный, пологий капот и сильно наклоненное лобовое стекло, а также агрессивную вертикальную решетку радиатора. Пропорциями кузова машина напоминает седан с увеличенным дорожным просветом, тогда как плавная линия крыши, переходящая в задний спойлер, создает впечатление кросс-купе.

[ + – ] Изображение нового автомобиля Lexus. Фото: Lexus

Никаких подробностей о предстоящем дебютанте на данный момент нет. В компании концепт позиционируют как символ направления движения бренда и начало следующего поколения автомобилей Lexus.

Свои электрические амбиции компания продемонстрировала в 2019 году в Токио на примере электрического беспилотника Lexus LF-30 с протянувшейся от носа до кормы стеклянной крышей SkyGate и поднимающимися вверх массивными дверьми типа "крылья чайки". Четырехместный концепт-кар оснастили четырьмя мотор-колесами совокупной отдачей 544 л.с. и 700 Нм и аккумуляторным блоком емкостью 110 кВт∙ч. Заявленный запас хода — 500 км по циклу WLTP, максимальная скорость — 200 км/ч, время ускорения от 0 до 100 км/ч — 3,8 секунды.

Годом ранее в Детройте дебютировал концепт нового флагманского кроссовера LF-1 Limitless. Предполагается, что на рынке новинка появится в 2022 году под называнием Lexus LQ.