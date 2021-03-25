Lexus анонсував трансформацію бренду: чого чекати

Подробиці про майбутні перетворення компанія оголосить 30 березня.

Японська преміальна марка Lexus оголосила про майбутню "трансформації бренду". Першою моделлю після старту реформ стане поки неназваний електромобіль, концепт якого продемонструють під час спеціального заходу. Трансляція відбудеться в прямому ефірі на сайті Toyota 30 березня о 13:00 за київським часом. Також компанія обіцяє розповісти про основні зміни, які чекають марку найближчими роками.

Судячи з опублікованого офіційного тизеру, електромобіль нового покоління отримає довгий, пологий капот і сильно нахилене лобове скло, а також агресивну вертикальну решітку радіатора. Пропорціями кузова машина нагадує седан зі збільшеним дорожнім просвітом, тоді як плавна лінія даху, що переходить у задній спойлер, створює враження крос-купе.

[ + – ] Зображення нового автомобіля Lexus. Фото: Lexus

Ніяких подробиць про майбутнього дебютанта зараз немає. У компанії концепт позиціюють як символ напрямку руху бренду і початок наступного покоління автомобілів Lexus.

Свої електричні амбіції компанія продемонструвала у 2019 році в Токіо на прикладі електричного безпілотника Lexus LF-30 з простягнутим від носа до корми скляним дахом SkyGate і масивними дверима, що піднімаються вгору, типу "крила чайки". Чотиримісний концепт-кар оснастили чотирма мотор-колесами сукупної віддачею 544 л.с. і 700 Нм та акумуляторним блоком ємністю 110 кВт∙год. Заявлений запас ходу — 500 км за циклом WLTP, максимальна швидкість — 200 км/год, час прискорення від 0 до 100 км/год — 3,8 секунди.

Роком раніше у Детройті дебютував концепт нового флагманського кросовера LF-1 Limitless. Передбачається, що на ринку новинка зʼявиться у 2022 році під назвою Lexus LQ.