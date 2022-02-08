Новий сімейний електромобіль Lexus показали на перших фото

Електричний кросовер Lexus буде представником нової родини моделей. Найближчими роками компанія представить сім електрокарів.

Lexus уже найближчими роками планує суттєво розширити електричну лінійку. Одним із її представників буде великий семимісний кросовер. Перші фото електрокара вже опубліковано на офіційному сайті Lexus.

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[ + – ] У кросовера висувні дверні ручки та камери замість дзеркал Фото: Lexus

Дизайн електрокара виконаний у дусі молодшого Lexus RZ 450e. Його передня частина імітує веретеноподібні решітки радіатора сучасних бензинових Lexus, у знайомому стилі виконані й стрілоподібні фари.

Двері багажника виконані рельєфно, а заднє скло прикрите зверху спойлером. Також можна побачити висувні дверні ручки та камери замість дзеркал заднього виду.

Поки подробиць про новий електромобіль Lexus небагато. Відомо, що він буде побудований на платформі e-TNGA, як електрокросовери Lexus RZ, Toyota bZ4X та Subaru Solterra.

[ + – ] Двері багажника виконані рельєфно Фото: Lexus

Швидше за все, базова версія отримає два електродвигуни загальною потужністю 218 к. с., як у bZ4X та Solterra. Утім, напевно, у лінійці будуть і потужніші версії. Запас ходу становитиме приблизно 450 км.

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Загалом у найближчі роки з'являться відразу сім електричних Lexus найрізноманітніших класів. А з 2035 року компанія припинить випуск бензинових моделей.

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