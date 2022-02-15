Визначено найкращі авто 2022 року для жінок
Фіналістів обрали в шести різних категоріях. Загалом у конкурсі взяли участь 65 моделей авто.
Оголошено фіналістів премії Women's World Car Of The Year 2022 ("Жіночий всесвітній автомобіль року 2022"). За перемогу змагатимуться шість моделей різних класів, а оголосять найкраще авто року вже традиційно 8 березня – у Міжнародний жіночий день. Про це повідомляється на офіційній Facebook сторінці конкурсу.
Загалом у конкурсі брали участь 65 моделей 2022 року. Фіналістами є переможці в різних категоріях конкурсу. Нинішнього року половина з них – електромобілі.
Найкращі жіночі авто 2022 року:
- Міський автомобіль – Peugeot 308
- Сімейний кросовер – Kia Sportage
- Великий автомобіль – Ford Mustang Mach-E
- Великий кросовер – BMW iX
- Спортивний автомобіль – Audi e-tron GT
- Позашляховик/пікап – Jeep Wrangler 4xe
Конкурс Women's World Car of The Year проводять із 2010 року. Переможців обирає журі з 56 автожурналісток, які представляють 40 країн світу. Торік найкращим жіночим авто року став позашляховик Land Rover Defender.
Раніше Фокус повідомляв, що визначено найкращі автомобілі у світі за 2022 рік. Вони також представляють різні класи.
Також ми писали про найкращі авто року на думку американців. У цьому конкурсі обійшлось без електромобілів.