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Визначено найкращі авто 2022 року для жінок

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Peugeot 308, Kia Sportage, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron GT, Jeep Wrangler, авто року, кращі авто року
Половина фіналістів – електромобілі

Фіналістів обрали в шести різних категоріях. Загалом у конкурсі взяли участь 65 моделей авто.

Оголошено фіналістів премії Women's World Car Of The Year 2022 ("Жіночий всесвітній автомобіль року 2022"). За перемогу змагатимуться шість моделей різних класів, а оголосять найкраще авто року вже традиційно 8 березня – у Міжнародний жіночий день. Про це повідомляється на офіційній Facebook сторінці конкурсу.

Загалом у конкурсі брали участь 65 моделей 2022 року. Фіналістами є переможці в різних категоріях конкурсу. Нинішнього року половина з них – електромобілі.

Найкращий міський автомобіль – Peugeot 308
Найкращий міський автомобіль – Peugeot 308
Фото: Stellantis
Найкращий сімейний кросовер – Kia Sportage
Найкращий сімейний кросовер – Kia Sportage
Найкращий великий автомобіль – Ford Mustang Mach-E
Найкращий великий автомобіль – Ford Mustang Mach-E
Найкращий великий кросовер – BMW iX
Найкращий великий кросовер – BMW iX
Найкращий спортивний автомобіль — Audi e-tron GT
Найкращий спортивний автомобіль — Audi e-tron GT
Найкращий позашляховик/пікап – Jeep Wrangler 4xe
Найкращий позашляховик/пікап – Jeep Wrangler 4xe
Найкращий міський автомобіль – Peugeot 308
Найкращий сімейний кросовер – Kia Sportage
Найкращий великий автомобіль – Ford Mustang Mach-E
Найкращий великий кросовер – BMW iX
Найкращий спортивний автомобіль — Audi e-tron GT
Найкращий позашляховик/пікап – Jeep Wrangler 4xe

Найкращі жіночі авто 2022 року:

  • Міський автомобіль – Peugeot 308
  • Сімейний кросовер – Kia Sportage
  • Великий автомобіль – Ford Mustang Mach-E
  • Великий кросовер – BMW iX
  • Спортивний автомобіль – Audi e-tron GT
  • Позашляховик/пікап – Jeep Wrangler 4xe
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Конкурс Women's World Car of The Year проводять із 2010 року. Переможців обирає журі з 56 автожурналісток, які представляють 40 країн світу. Торік найкращим жіночим авто року став позашляховик Land Rover Defender.

Раніше Фокус повідомляв, що визначено найкращі автомобілі у світі за 2022 рік. Вони також представляють різні класи.

Також ми писали про найкращі авто року на думку американців. У цьому конкурсі обійшлось без електромобілів.