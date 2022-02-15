Визначено найкращі авто 2022 року для жінок

Фіналістів обрали в шести різних категоріях. Загалом у конкурсі взяли участь 65 моделей авто.

Оголошено фіналістів премії Women's World Car Of The Year 2022 ("Жіночий всесвітній автомобіль року 2022"). За перемогу змагатимуться шість моделей різних класів, а оголосять найкраще авто року вже традиційно 8 березня – у Міжнародний жіночий день. Про це повідомляється на офіційній Facebook сторінці конкурсу.

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Загалом у конкурсі брали участь 65 моделей 2022 року. Фіналістами є переможці в різних категоріях конкурсу. Нинішнього року половина з них – електромобілі.

[ + – ] Найкращий міський автомобіль – Peugeot 308 Фото: Stellantis [ + – ] Найкращий сімейний кросовер – Kia Sportage [ + – ] Найкращий великий автомобіль – Ford Mustang Mach-E [ + – ] Найкращий великий кросовер – BMW iX [ + – ] Найкращий спортивний автомобіль — Audi e-tron GT [ + – ] Найкращий позашляховик/пікап – Jeep Wrangler 4xe

Найкращі жіночі авто 2022 року:

Міський автомобіль – Peugeot 308

Сімейний кросовер – Kia Sportage

Великий автомобіль – Ford Mustang Mach-E

Великий кросовер – BMW iX

Спортивний автомобіль – Audi e-tron GT

Позашляховик/пікап – Jeep Wrangler 4xe

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Конкурс Women's World Car of The Year проводять із 2010 року. Переможців обирає журі з 56 автожурналісток, які представляють 40 країн світу. Торік найкращим жіночим авто року став позашляховик Land Rover Defender.

Раніше Фокус повідомляв, що визначено найкращі автомобілі у світі за 2022 рік. Вони також представляють різні класи.

Також ми писали про найкращі авто року на думку американців. У цьому конкурсі обійшлось без електромобілів.