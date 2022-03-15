Тачанка XXI століття: поліція Миколаєва отримала бойовий кабріолет BMW (відео)

Спорткар BMW перетворили на бойову машину. Автомобіль отримав патріотичне забарвлення.

Автопарк патрульної поліції Миколаєва поповнився нестандартним транспортним засобом. Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім передав правоохоронцям доопрацьований кабріолет BMW 6 Series. Про це повідомляє Telegram-канал Миколаївської ОДА.

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Старий BMW 6 Series перетворили на бойовий спорткар. Замість кришки багажника в нього тепер турель, на якій встановлено великокаліберний кулемет. Вийшло щось, схоже на тачанку, але на сучасний манір.

Крім того, тюнінг BMW 6 Series включає патріотичні наклейки на кузові з прапором і гербом України, а також різноманітні графіті.

[ + – ] Кабріолет прикрасили патріотичними наклейками

"Оскільки ми неодноразово скаржилися, що орки дуже швидко тікають, мер міста взяв це до уваги та зробив патрульній поліції Миколаєва такий подарунок. Вже беремо на озброєння. Миколаїв – це Україна!" — заявив один із патрульних поліцейських.

Кабріолет BMW 6 Series другого покоління випускали з 2003 до 2010 року. Його оснащували бензиновими та дизельними двигунами потужністю про 255 до 362 к. с.

[ + – ] Трофейний бронеавтомобіль "Тигр" також поповнив автопарк миколаївської поліції Фото: 24 Канал

Це вже не перший подарунок поліцейським Миколаєва від Віталія Кіма. Нещодавно патрульні здобули трофейний російський бронеавтомобіль "Тигр".

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