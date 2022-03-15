Український трактор з танком на буксирі прославився на весь світ та став мемом в інтернеті (фото, відео)
Закордонні видання вже назвали український трактор легендарним. Йому присвятили багато фотожаб.
Українські фермери стали відомими у всьому світі. Провідні ЗМІ різних країн публікують фото та відео тракторів, які буксирують трофейну російську техніку. Про це пише видання Autoevolution.
Зокрема, фото з трактором, який тягне захоплений ЗРК Тор вартістю 25 млн доларів, потрапило на сторінки британського видання The Telegraph. У статті повідомляється, що "міф про український трактор" народився в перші дні війни, коли у мережу потрапили знімки трактора, що тягне російський танк.
Журналісти наголошують, що аграрії в Україні вже відбуксирували десятки одиниць найрізноманітнішої трофейної техніки – танків, БМП, ракетних установок, тягачів. Український трактор уже назвали легендарним.
Мало того, в інтернеті вже з'явилися десятки мемів із тракторами. Вони буксирують атомний підводний човен, космічну ракету "Союз", авіаносець і навіть одну з кремлівських веж.
У Великобританії жартують, що після двох тижнів війни фермери в Україні вже стали п'ятою за силою армією Європи, а бронетехніки в них більше, ніж у британських збройних силах.
Раніше Фокус повідомляв, що українські автоімпортери вирішили допомогти ЗСУ і поліції та передали їм практично всі нові автомобілі зі складів.