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Авто Російсько-українська війна

Український трактор з танком на буксирі прославився на весь світ та став мемом в інтернеті (фото, відео)

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Український трактор став героєм численних публікацій

Закордонні видання вже назвали український трактор легендарним. Йому присвятили багато фотожаб.

Українські фермери стали відомими у всьому світі. Провідні ЗМІ різних країн публікують фото та відео тракторів, які буксирують трофейну російську техніку. Про це пише видання Autoevolution.

Зокрема, фото з трактором, який тягне захоплений ЗРК Тор вартістю 25 млн доларів, потрапило на сторінки британського видання The Telegraph. У статті повідомляється, що "міф про український трактор" народився в перші дні війни, коли у мережу потрапили знімки трактора, що тягне російський танк.

Трактор тягне підводний човен
Трактор тягне підводний човен
Трактор та ракета
Трактор та ракета
Трактор та башта кремля
Трактор та башта кремля
Трактор буксирує авіаносець
Трактор буксирує авіаносець
Трактор тягне підводний човен
Трактор та ракета
Трактор та башта кремля
Трактор буксирує авіаносець

Журналісти наголошують, що аграрії в Україні вже відбуксирували десятки одиниць найрізноманітнішої трофейної техніки – танків, БМП, ракетних установок, тягачів. Український трактор уже назвали легендарним.

Мало того, в інтернеті вже з'явилися десятки мемів із тракторами. Вони буксирують атомний підводний човен, космічну ракету "Союз", авіаносець і навіть одну з кремлівських веж.

У Великобританії жартують, що після двох тижнів війни фермери в Україні вже стали п'ятою за силою армією Європи, а бронетехніки в них більше, ніж у британських збройних силах.

Раніше Фокус повідомляв, що українські автоімпортери вирішили допомогти ЗСУ і поліції та передали їм практично всі нові автомобілі зі складів.