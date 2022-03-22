Італійці представили яскравого та потужного конкурента Porsche Macan та BMW X3 (відео)

Maserati Grecale — наймолодший брат кросовера Levante. Модель запропонують у бензиновій та електричній версіях.

В Італії нарешті презентували новий Maserati Grecale. Прем'єру кросовера кілька разів переносили через коронавірус та дефіцит мікрочипів. Він надійде в продаж до кінця першого півріччя за ціною від 63 500 доларів, повідомляє офіційний сайт Maserati.

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[ + – ] Зовнішній вигляд виконаний у традиційному стилі марки

Дизайн Maserati Grecale 2022

Кросовер Maserati Grecale — молодший брат моделі Levante і дуже схожий на її дизайн. У нього широка решітка радіатора, довгий капот і роздуті крила. Автомобіль побудований на платформі Alfa Romeo Stelvio, але трохи більший, а його конкурентами стануть Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC.

[ + – ] Версія Trofeo отримала 530-сильний турбомотор

Розміри Maserati Grecale:

Довжина — 4859 мм

Ширина — 1979 мм

Висота — 1659 мм

Колісна база — 2901 мм

[ + – ] У салоні — відразу чотири дисплеї, причому один з них — годинник

Салон Maserati Grecale 2022

Важливо

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Інтер'єр виконаний у фірмовому стилі Maserati, але йому додали сучасні технології. Кросовер отримав цифрову панель приладів, два тачскрини на центральній панелі та сенсорні кнопки. Навіть знаменитий годинник Maserati виконаний у вигляді невеликого екранчика. Серед опцій є проєкція на лобове скло та 1200-ватна акустика.

[ + – ] Ціна Maserati Grecale — від 63 500 доларів

Характеристики Maserati Grecale 2022

Новий Maserati Grecale спочатку запропонують з 2,0-літровими бензиновими турбочетвірками на 300 і 330 к. с., а також 3,0-літровим 530-сильним V6 твін-турбо. Найпотужніша версія (її назвали Trofeo) розганяється до 100 км/год за 3,8 с і розвиває 285 км/год. А у 2024 році з'явиться електромобіль Maserati Grecale Folgore.

[ + – ] Електромобіль Maserati Grecale Folgore

Всі бензинові Grecale оснащені 8-ступінчастою автоматичною КПП і повним приводом з диференціалом, що може сам заблокуватися. У Trofeo також передбачені пневмопідвіска та збільшені гальма від Brembo.

[ + – ] Відео Maserati Grecale: усі версії кросовера будуть повнопривідними

Раніше Фокус розповідав про нове покоління купе Maserati Grand Turismo. Воно також отримає електричну версію, причому з ураганною динамікою.