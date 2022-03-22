Італійці представили яскравого та потужного конкурента Porsche Macan та BMW X3 (відео)

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Maserati Grecale — наймолодший брат кросовера Levante. Модель запропонують у бензиновій та електричній версіях.
В Італії нарешті презентували новий Maserati Grecale. Прем'єру кросовера кілька разів переносили через коронавірус та дефіцит мікрочипів. Він надійде в продаж до кінця першого півріччя за ціною від 63 500 доларів, повідомляє офіційний сайт Maserati.
Дизайн Maserati Grecale 2022
Кросовер Maserati Grecale — молодший брат моделі Levante і дуже схожий на її дизайн. У нього широка решітка радіатора, довгий капот і роздуті крила. Автомобіль побудований на платформі Alfa Romeo Stelvio, але трохи більший, а його конкурентами стануть Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC.
Розміри Maserati Grecale:
- Довжина — 4859 мм
- Ширина — 1979 мм
- Висота — 1659 мм
- Колісна база — 2901 мм
Салон Maserati Grecale 2022Важливо
Інтер'єр виконаний у фірмовому стилі Maserati, але йому додали сучасні технології. Кросовер отримав цифрову панель приладів, два тачскрини на центральній панелі та сенсорні кнопки. Навіть знаменитий годинник Maserati виконаний у вигляді невеликого екранчика. Серед опцій є проєкція на лобове скло та 1200-ватна акустика.
Характеристики Maserati Grecale 2022
Новий Maserati Grecale спочатку запропонують з 2,0-літровими бензиновими турбочетвірками на 300 і 330 к. с., а також 3,0-літровим 530-сильним V6 твін-турбо. Найпотужніша версія (її назвали Trofeo) розганяється до 100 км/год за 3,8 с і розвиває 285 км/год. А у 2024 році з'явиться електромобіль Maserati Grecale Folgore.
Всі бензинові Grecale оснащені 8-ступінчастою автоматичною КПП і повним приводом з диференціалом, що може сам заблокуватися. У Trofeo також передбачені пневмопідвіска та збільшені гальма від Brembo.
Раніше Фокус розповідав про нове покоління купе Maserati Grand Turismo. Воно також отримає електричну версію, причому з ураганною динамікою.