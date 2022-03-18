Перший електромобіль Maserati показали на фото: в нього 1200 сил та ураганна динаміка

Електромобіль Maserati GranTurismo Folgore зможе розганятися до 100 км/год за 2,5 с і розвиватиме понад 300 км/год.

Опублікували перші офіційні фото Maserati GranTurismo нового покоління. Купе мають представити у 2023 році, причому одночасно в бензиновій та електричній версіях. Про це повідомляє офіційний вебсайт Maserati.

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Новий Maserati GranTurismo показали саме в електричному виконанні, названому Folgore ("блискавка"). Він обклеєний камуфляжною плівкою, але можна розглянути його дизайн з довгим капотом, краплеподібними фарами та фірмовими широкими ґратами радіатора.

Відомі й попередні характеристики Maserati GranTurismo. Бензиновий варіант, найімовірніше, оснастять 3,0-літровим 620-сильним V6 твін-турбо від Maserati MC20.

[ + – ] Maserati GranTurismo Folgore оснащений 1200-сильною установкою Фото: Stellantis

Електромобіль Maserati отримає чотири двигуни сумарною потужністю близько 1200 к. с. Він зможе розганятися до 100 км/год за 2,5 с і розвивати швидкість понад 300 км/год.

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Maserati Gran Turismo Folgore стане першим серійним електромобілем італійської марки. Пізніше цю ж силову установку отримає електричний варіант Maserati MC20. До 2025 року у кожної моделі Maserati з'явиться електронна версія, а з 2030 року компанія припинить випуск двигунів внутрішнього згоряння.

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