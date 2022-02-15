Розсекречено нового італійського конкурента Porsche Macan і Mercedes GLC: у нього понад 500 сил

Maserati Grecale нарешті офіційно представлять у березні, а поки що з'явилися перші фото кросовера. Він буде доступний у бензинових, гібридних та електричних версіях.

Опубліковано офіційні фото Maserati Grecale 2022. Спортивний кросовер практично повністю розсекретили до прем'єри, запланованої на 22 березня. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Презентація кросовера відбудеться у березні Фото: Motor1.com

Maserati Grecale позиціонують як конкурента BMW X3, Mercedes-Benz GLC і Porsche Macan. Модель мала з'явитися ще минулого року, але через коронавірус і дефіцит мікрочіпів її презентацію кілька разів відкладали, як і прем'єру ще одного італійського кросовера — Alfa Romeo Tonale.

Новий Maserati Grecale зняли майже без камуфляжу, що дозволяє розглянути його дизайн. Зовні кросовер схожий зі старшим братом Maserati Levante — у нього довгий капот, похилий дах і фірмова "паща" решітки радіатора.

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Відомо, що кросовер Maserati буде побудований на платформі Alfa Romeo Stelvio й, очевидно, отримає його двигуни. Йдеться про 2,0-літрову бензинову турбочетвірку потужністю 280 к. с. і 2,9-літрову 510-сильну V6 твін-турбо виробництва Ferrari.

[ + – ] Топова версія отримає 510-сильний турбомотор Фото: Motor1.com

Також очікується 330-сильний гібрид Maserati Grecale, а в 2023 має з'явитися й електрична версія кросовера.

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