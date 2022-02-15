Розсекречено нового італійського конкурента Porsche Macan і Mercedes GLC: у нього понад 500 сил
Maserati Grecale нарешті офіційно представлять у березні, а поки що з'явилися перші фото кросовера. Він буде доступний у бензинових, гібридних та електричних версіях.
Опубліковано офіційні фото Maserati Grecale 2022. Спортивний кросовер практично повністю розсекретили до прем'єри, запланованої на 22 березня. Про це повідомляє сайт Motor1.
Maserati Grecale позиціонують як конкурента BMW X3, Mercedes-Benz GLC і Porsche Macan. Модель мала з'явитися ще минулого року, але через коронавірус і дефіцит мікрочіпів її презентацію кілька разів відкладали, як і прем'єру ще одного італійського кросовера — Alfa Romeo Tonale.
Новий Maserati Grecale зняли майже без камуфляжу, що дозволяє розглянути його дизайн. Зовні кросовер схожий зі старшим братом Maserati Levante — у нього довгий капот, похилий дах і фірмова "паща" решітки радіатора.Важливо
Відомо, що кросовер Maserati буде побудований на платформі Alfa Romeo Stelvio й, очевидно, отримає його двигуни. Йдеться про 2,0-літрову бензинову турбочетвірку потужністю 280 к. с. і 2,9-літрову 510-сильну V6 твін-турбо виробництва Ferrari.
Також очікується 330-сильний гібрид Maserati Grecale, а в 2023 має з'явитися й електрична версія кросовера.
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