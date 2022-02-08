Італійці показали стильного конкурента Audi Q3 та Mercedes-Benz GLA (відео)

Компактний кросовер Alfa Romeo Tonale надійде у продаж з літа. Його запропонували в бензинових, дизельних та гібридних версіях.

Кросовер Alfa Romeo Tonale нарешті офіційно представлений. Презентацію моделі кілька разів відкладали через епідемію коронавірусу та необхідність доробок. Тепер її провели онлайн, а покривало з новинки зняли пілоти команди Alfa Romeo у Формулі-1 Валтері Боттас та Гуанью Чжоу.

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[ + – ] Модель побудували на платформі Jeep Compass та Renegade Фото: Stellantis

Дизайн Alfa Romeo Tonale 2022 вийшов виразним і кросовер зовні не надто відрізняється від передсерійного концепт-кара. У нього довгий капот та висока віконна лінія. Фірмова решітка радіатора Alfa Romeo поєднується з вузькими світлодіодними фарами та величезним повітрозабірником у бампері. Компактний кросовер побудований на платформі Jeep Compass та Renegade.

[ + – ] Показ приладів виведено на дисплей Фото: Stellantis

Розміри Alfa Romeo Tonale 2022:

Довжина – 4530 мм

Ширина – 1840 мм

Висота – 1600 мм

Колісна база – 2636 мм

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У салоні класичний стиль поєднується із сучасною віртуальною панеллю приладів та великим сенсорним дисплеєм. Кнопка запуску двигуна винесена на кермо.

[ + – ] Серед аксесуарів для Tonale є фірмовий NFT-токен Фото: Stellantis

Базова комплектація Alfa Romeo Tonale включає адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, контроль розмітки та "сліпих" зон. Серед доступних для кросовера опцій – паркувальний автопілот, камери кругового огляду та система напівавтономного руху. Крім того, власники можуть замовити фірмовий NFT-токен з Alfa Romeo Tonale.

[ + – ] Топова версія стартує до 100 км/год за 6,2 с Фото: Stellantis

Характеристики Alfa Romeo Tonale 2022

Кросовер Alfa Romeo Tonale надійде у продаж з липня і загалом буде запропонований у п'яти версіях:

1,5 л, турбо бензин з м'якою гібридною установкою, 130 к. с.

1,5 л, турбо бензин з м'якою гібридною установкою, 160 к. с.

2,0 л турбо бензин, 256 к. с.

1,5 л турбодизель, 130 к. с.

Плаг-ін гібрид, 1,3 л турбо бензин та електромотор, 275 к. с.

Гібрид Alfa Romeo Tonale, що заряджається, здатний розігнатися до 100 км/год за 6,2 с. Крім того, він може проїхати 60 кілометрів в електричному режимі.

[ + – ] Кросовер запропонований у бензинових, дизельних та гібридних версіях

Кросовер запропонують з 9-ступеневою автоматичною КПП та 7-ступеневим роботом з двома зчепленнями. Дві найпотужніші версії будуть повнопривідними, серед опцій є адаптивні амортизатори.

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