Итальянцы показали стильного конкурента Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA (видео)

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Фото: Stellantis | Alfa Romeo Tonale - 4,5-метровый компактный кроссовер

Компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale поступит в продажу с лета. Его предложили в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

Кроссовер Alfa Romeo Tonale наконец официально представлен. Презентацию модели несколько раз откладывали из-за эпидемии коронавируса и необходимости доработок. Теперь ее провели онлайн, а покрывало с новинки сняли пилоты команды Alfa Romeo в Формуле-1 Валтери Боттас и Гуанью Чжоу.

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Модель построили на платформе Jeep Compass и Renegade
Фото: Stellantis

Дизайн Alfa Romeo Tonale 2022 получился выразительным и кроссовер внешне не слишком отличается от предсерийного концепт-кара. У него длинный капот и высокая оконная линия. Фирменная решетка радиатора Alfa Romeo сочетается с узкими светодиодными фарами и огромным воздухозаборником в бампере. Компактный кроссовер построен на платформе Jeep Compass и Renegade.

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Показания приборов выведены на дисплей
Фото: Stellantis

Размеры Alfa Romeo Tonale 2022:

  • Длина – 4530 мм
  • Ширина – 1840 мм
  • Высота – 1600 мм
  • Колесная база – 2636 мм
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В салоне классический стиль сочетается с современной виртуальной панелью приборов и большим сенсорным дисплеем. Кнопка запуска двигателя вынесена на руль.

Alfa Romeo Tonale, Alfa Romeo Tonale 2022, новая Alfa Romeo Tonale, кроссовер Alfa Romeo Tonale, кроссовер Alfa Romeo
Среди аксессуаров для Tonale есть фирменный NFT-токен
Фото: Stellantis

Базовая комплектация Alfa Romeo Tonale включает адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль разметки и "слепых" зон. Среди доступных для кроссовера опций – парковочный автопилот, камеры кругового обзора и система полуавтономного движения. Кроме того, владельцы могут заказать фирменный NFT-токен с Alfa Romeo Tonale.

Alfa Romeo Tonale, Alfa Romeo Tonale 2022, новая Alfa Romeo Tonale, кроссовер Alfa Romeo Tonale, кроссовер Alfa Romeo
Топовая версия стартует до 100 км/ч за 6,2 с
Фото: Stellantis

Характеристики Alfa Romeo Tonale 2022

Кроссовер Alfa Romeo Tonale поступит в продажу с июля и в общей сложности будет предложен в пяти версиях:

  • 1,5 л, турбо бензин с мягкой гибридной установкой, 130 л. с.
  • 1,5 л, турбо бензин с мягкой гибридной установкой, 160 л. с.
  • 2,0 л турбо бензин, 256 л. с.
  • 1,5 л турбодизель, 130 л. с.
  • Плаг-ин гибрид, 1,3 л турбо бензин и электромотор, 275 л. с.

Подзаряжаемый гибрид Alfa Romeo Tonale способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с. Кроме того, он может проехать 60 км в электрическом режиме.

Кроссовер предложен в бензиновых, дизельных и гибридных версиях

Кроссовер предложат с 9-ступенчатой автоматической КПП и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Две самые мощные версии будут полноприводными, а среди опций есть адаптивные амортизаторы.

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