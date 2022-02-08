Итальянцы показали стильного конкурента Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA (видео)

Компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale поступит в продажу с лета. Его предложили в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

Кроссовер Alfa Romeo Tonale наконец официально представлен. Презентацию модели несколько раз откладывали из-за эпидемии коронавируса и необходимости доработок. Теперь ее провели онлайн, а покрывало с новинки сняли пилоты команды Alfa Romeo в Формуле-1 Валтери Боттас и Гуанью Чжоу.

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[ + – ] Модель построили на платформе Jeep Compass и Renegade Фото: Stellantis

Дизайн Alfa Romeo Tonale 2022 получился выразительным и кроссовер внешне не слишком отличается от предсерийного концепт-кара. У него длинный капот и высокая оконная линия. Фирменная решетка радиатора Alfa Romeo сочетается с узкими светодиодными фарами и огромным воздухозаборником в бампере. Компактный кроссовер построен на платформе Jeep Compass и Renegade.

[ + – ] Показания приборов выведены на дисплей Фото: Stellantis

Размеры Alfa Romeo Tonale 2022:

Длина – 4530 мм

Ширина – 1840 мм

Высота – 1600 мм

Колесная база – 2636 мм

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В салоне классический стиль сочетается с современной виртуальной панелью приборов и большим сенсорным дисплеем. Кнопка запуска двигателя вынесена на руль.

[ + – ] Среди аксессуаров для Tonale есть фирменный NFT-токен Фото: Stellantis

Базовая комплектация Alfa Romeo Tonale включает адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, контроль разметки и "слепых" зон. Среди доступных для кроссовера опций – парковочный автопилот, камеры кругового обзора и система полуавтономного движения. Кроме того, владельцы могут заказать фирменный NFT-токен с Alfa Romeo Tonale.

[ + – ] Топовая версия стартует до 100 км/ч за 6,2 с Фото: Stellantis

Характеристики Alfa Romeo Tonale 2022

Кроссовер Alfa Romeo Tonale поступит в продажу с июля и в общей сложности будет предложен в пяти версиях:

1,5 л, турбо бензин с мягкой гибридной установкой, 130 л. с.

1,5 л, турбо бензин с мягкой гибридной установкой, 160 л. с.

2,0 л турбо бензин, 256 л. с.

1,5 л турбодизель, 130 л. с.

Плаг-ин гибрид, 1,3 л турбо бензин и электромотор, 275 л. с.

Подзаряжаемый гибрид Alfa Romeo Tonale способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с. Кроме того, он может проехать 60 км в электрическом режиме.

[ + – ] Кроссовер предложен в бензиновых, дизельных и гибридных версиях

Кроссовер предложат с 9-ступенчатой автоматической КПП и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Две самые мощные версии будут полноприводными, а среди опций есть адаптивные амортизаторы.

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