Volvo тайком представили новый кроссовер: фото и подробности

Дизайн Volvo XC40 выполнен в духе родственного электрокроссовера C40 Recharge. Модель предложена в бензиновых, гибридных и электрических версиях.

Компактный кроссовер Volvo XC40 прошел плановый фейслифтинг. Как ни странно, шведский автопроизводитель не стал афишировать это и попросту выставил на официальном сайте. Обновленная модель уже поступила в продажу по цене от 33 700 евро.

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[ + – ] Обновление кроссовера не афишировали Фото: Volvo

Новый Volvo XC40 постарались сделать более похожим на купеобразного собрата C40 Recharge. Именно у него позаимствовали стреловидные светодиодные фары и измененный передний бампер. Также кроссовер получил новые колесные диски.

Для Volvo XC40 2022 предложили больше вариантов отделки салона. Кроме того, кроссовер получил улучшенную мультимедийную систему на платформе Google Automotive Services.

Двигатели Volvo XC40 2022 остались прежними. Кроссовер предложен в бензиновых, гибридных и электрических версиях, а вот турбодизели ему не предлагают с 2020 года.

[ + – ] Для модели предложены новые варианты отделки салона Фото: Volvo

Бензиновые версии Volvo XC40:

Т2 — 1,5 л, 129 л. с.

В3 – 2,0 л, 163 л. с.

В4 – 2,0 л, 197 л. с.

В5 – 2,0 л, 250 л. с.

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Плаг-ин гибриды Volvo XC40

T4 Recharge – 1,5 л бензин+электро, 211 л.с.

T5 Recharge – 1,5 л бензин+электро, 262 л.с.

Электромобили Volvo XC40

Recharge Single Motor – 231 л.с., батарея на 69 кВт∙ч

Recharge Single Motor – 408 л.с., батарея на 78 кВт∙ч

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