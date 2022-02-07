Volvo тайкома представили новий кросовер: фото та подробиці
Дизайн Volvo XC40 виконано в дусі спорідненого електрокросовера C40 Recharge. Модель запропонували в бензинових, гібридних та електричних версіях.
Компактний кросовер Volvo XC40 пройшов плановий фейсліфтінг. Як не дивно, шведський автовиробник не став афішувати це та просто-таки виставив на офіційному сайті. Оновлена модель вже надійшла в продаж за ціною від 33 700 євро.
Новий Volvo XC40 постаралися зробити більш схожим на купеподібного побратима C40 Recharge. Саме в нього запозичили стрілоподібні світлодіодні фари та змінений передній бампер. Також кросовер отримав нові колісні диски.
Для Volvo XC40 2022 запропонували більше варіантів оздоблення салону. Крім того, кросовер отримав покращену мультимедійну систему на платформі Google Automotive Services.
Двигуни Volvo XC40 2022 залишилися незмінними. Кросовер запропонований у бензинових, гібридних та електричних версіях, а ось турбодизелі йому не пропонують із 2020 року.
Бензинові версії Volvo XC40:
- Т2 — 1,5 л, 129 л. с.
- В3 — 2,0 л, 163 л. с.
- В4 — 2,0 л, 197 л. с.
- В5 — 2,0 л, 250 л. с.
Плаг-ін гібриди Volvo XC40
- T4 Recharge — 1,5 л бензин+електро, 211 л.с.
- T5 Recharge — 1,5 л бензин+електро, 262 л.с.
Електромобілі Volvo XC40
- Recharge Single Motor – 231 к.с., батарея на 69 кВт-год
- Recharge Single Motor – 408 к.с., батарея на 78 кВт-год
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