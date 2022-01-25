В Україні представлений стильний електрокросовер Volvo: характеристики і ціна

Volvo C40 Recharge – купеподібний варіант XC40. Його запас ходу – 444 км.

На український ринок виходить новий Volvo C40 Recharge. Електричний купе-кросовер доступний у нашій країні за ціною від 1 736 000 гривень. Про це повідомляє офіційне представництво Volvo в Україні.

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[ + – ] Покращена аеродинаміка дозволила збільшити запас ходу до 444 км. Фото: Volvo

Електромобіль Volvo C40 Recharge – купеподібна версія кросовера XC40 Recharge, який нещодавно побував на тесті Фокусу. Від побратима його можна відрізнити, перш за все, за похилою лінією даху.

Крім того, у Volvo C40 Recharge ззаду встановлено два спойлери і трохи іншої передньої та задньої оптики. Фари кросовера – світлодіодні та піксельні. Для електрокара також пропонують спеціальний блакитний колір Fjord Blue.

[ + – ] Мультимедійну систему кросовера створив Google Фото: Volvo

У салоні Volvo C40 Recharge на передній панелі та дверних картах є тривимірні елементи обробки. Мультимедійна система базується на програмному забезпеченні Google Automotive Services.

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Новий Volvo C40 Recharge оснащений двома двигунами загальною потужністю 408 к. с. та повним приводом. Він розганяється до 100 км/год за 4,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

[ + – ] В обробці салону використані тривимірні елементи Фото: Volvo

Кросовер оснащений такою ж батареєю на 78 кВт∙год, як і Volvo XC40 Recharge, але за рахунок покращеної аеродинаміки його запас ходу більший – 444 км. Швидка зарядка електрокара на 80% займає 40 хвилин.

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