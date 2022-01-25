В Україні представлений стильний електрокросовер Volvo: характеристики і ціна
Volvo C40 Recharge – купеподібний варіант XC40. Його запас ходу – 444 км.
На український ринок виходить новий Volvo C40 Recharge. Електричний купе-кросовер доступний у нашій країні за ціною від 1 736 000 гривень. Про це повідомляє офіційне представництво Volvo в Україні.
Електромобіль Volvo C40 Recharge – купеподібна версія кросовера XC40 Recharge, який нещодавно побував на тесті Фокусу. Від побратима його можна відрізнити, перш за все, за похилою лінією даху.
Крім того, у Volvo C40 Recharge ззаду встановлено два спойлери і трохи іншої передньої та задньої оптики. Фари кросовера – світлодіодні та піксельні. Для електрокара також пропонують спеціальний блакитний колір Fjord Blue.
У салоні Volvo C40 Recharge на передній панелі та дверних картах є тривимірні елементи обробки. Мультимедійна система базується на програмному забезпеченні Google Automotive Services.Важливо
Новий Volvo C40 Recharge оснащений двома двигунами загальною потужністю 408 к. с. та повним приводом. Він розганяється до 100 км/год за 4,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.
Кросовер оснащений такою ж батареєю на 78 кВт∙год, як і Volvo XC40 Recharge, але за рахунок покращеної аеродинаміки його запас ходу більший – 444 км. Швидка зарядка електрокара на 80% займає 40 хвилин.
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