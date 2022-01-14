Представлений перший суперкар Subaru: він електричний та 1000-сильний

Subaru STI E-RA отримав чотири електромотори та повний привід. У нього карбоновий кузов та розвинена аеродинаміка.

На Токійському автосалоні презентували концепт-кар Subaru STI E-RA. Електричний гоночний болід має на меті побити рекорд кола на знаменитому автодромі Нюрбургринг. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

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Новий Subaru STI E-RA планує проїхати коло на Нюрбургрингу за 400 секунд (6 хвилин 40 секунд). Рекордний заїзд планують провести 2023 року.

[ + – ] Чотири двигуни розвивають 1088 к. с. Фото: Subaru

Суперкар Subaru може встановити рекорд. Його оснастили чотирма електромоторами Yamaha загальною потужністю 1088 к. с. (по одному на колесо) та акумуляторною батареєю ємністю 60 кВт∙год.

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Повний привід Subaru STI E-RA доповнений складною системою векторизації тяги. Вона аналізує швидкість обертання коліс, кут повороту керма, бічне прискорення та тиск у гальмівній системі.

[ + – ] Кузов авто виконаний з карбону Фото: Subaru

Болід завдовжки 5010 мм важить 1690 кг, кузов виконаний з карбону. Також суперкар отримав розвинену аеродинаміку:

передній сплітер

обвіс

задній дифузор

антикрило

Subaru STI E-RA не стане серійним, але, можливо, братиме участь у новій гоночній серії FIA E-GT.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні запустять держпрограму стимулювання переходу на електромобілі. Субсидії діятимуть два роки.