Представлений перший суперкар Subaru: він електричний та 1000-сильний
Subaru STI E-RA отримав чотири електромотори та повний привід. У нього карбоновий кузов та розвинена аеродинаміка.
На Токійському автосалоні презентували концепт-кар Subaru STI E-RA. Електричний гоночний болід має на меті побити рекорд кола на знаменитому автодромі Нюрбургринг. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.
Новий Subaru STI E-RA планує проїхати коло на Нюрбургрингу за 400 секунд (6 хвилин 40 секунд). Рекордний заїзд планують провести 2023 року.
Суперкар Subaru може встановити рекорд. Його оснастили чотирма електромоторами Yamaha загальною потужністю 1088 к. с. (по одному на колесо) та акумуляторною батареєю ємністю 60 кВт∙год.Важливо
Повний привід Subaru STI E-RA доповнений складною системою векторизації тяги. Вона аналізує швидкість обертання коліс, кут повороту керма, бічне прискорення та тиск у гальмівній системі.
Болід завдовжки 5010 мм важить 1690 кг, кузов виконаний з карбону. Також суперкар отримав розвинену аеродинаміку:
- передній сплітер
- обвіс
- задній дифузор
- антикрило
Subaru STI E-RA не стане серійним, але, можливо, братиме участь у новій гоночній серії FIA E-GT.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні запустять держпрограму стимулювання переходу на електромобілі. Субсидії діятимуть два роки.