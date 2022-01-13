В Україні запустять державну програму субсидій на електромобілі

Держава компенсуватиме відсотки за лізинг електрокарів. Програма діятиме два роки.

Наприкінці першого або на початку другого кварталу 2022 року в Україні запустять державну програму підтримки автомобілістів, які вирішили вибрати електромобіль. Йдеться про субсидування відсоткової ставки лізингу електрокарів. Про це заявив заступник голови офісу президента Ростислав Шурма в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"У Німеччині, Франції, Італії 70% покупок авто — це лізинг вартістю 0,5%-1,5%. У нас — 12%, 15%, 17%. За чотири роки людина оплачує вартість автомобіля двічі. Тут запустимо таку саму програму, тільки не з усіма автомобілями, а з електромобілями. Це стимулюватиме "зелену" трансформацію в країні", — заявив Ростислав Шурма.

[ + – ] Держава компенсуватиме відсотки за лізинг електрокарів Фото: Nissan

Держава компенсуватиме відсотки за лізинг електрокарів для громадян. Програма діятиме два роки, а після цього може бути поширена на виробників, які будуть готові локалізувати випуск електромобілів в Україні. Так, в Офісі президента посилають сигнал ринку: якщо автовиробники хочуть зберегти конкурентоспроможність своєї продукції, то потрібно зайнятися локалізацією.

Важливо

Творець Мівіни презентував недорогі електромобілі на будь-який смак (відео)

Нагадаємо, електромобілі в Україні звільнені від ПДВ та ввізного мита до кінця 2025 року, а обладнання для їх виробництва та комплектувальні — до 2030 року.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні встановлено рекорд продажу електромобілів. Попит на них серйозно зріс.