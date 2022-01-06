Творець Мівіни презентував недорогі електромобілі на будь-який смак (відео)
Електрична лінійка VinFast вже має п'ять моделей. Власником компанії є в'єтнамський бізнесмен, який відкрив підприємство "Мівіна" у Харкові.
У Лас-Вегасі на шоу CES 2022 презентували нові електромобілі VinFast. Відразу три моделі вийдуть на ринок у 2023 році. Про це повідомляє сайт "Carscoops".
Зокрема, на виставці презентували компактний міський хетчбек VinFast VF5 завдовжки близько 3,6 м, а також невеликі електрокросовери VF6 (4,2 м) та VF7 (4,4 м). Характеристики та подробиці електрокарів поки не розголошують, відомо лише, що як опція вони отримають автопілот.
Раніше VinFast презентували ще два електричні кросовери. Вони дещо більші і надійдуть у продаж уже цього року за ціною 40-60 тис. доларів. Відомо, що VinFast VF4, VF6 та VF7 будуть відчутно дешевшими — близько 20-30 тис. доларів. Крім того, в'єтнамські електромобілі запропонують у лізинг за онлайн-підпискою.Важливо
До кінця 2022 року компанія повністю відмовиться від випуску бензинових моделей. Також у планах VinFast – будівництво складального підприємства у США.
Нагадаємо, що компанія VinFast — дітище в'єтнамського мільярдера Фам Нят Вионга. Свій шлях у бізнесі він розпочинав в Україні – відкрив харківський завод із виробництва вермішелі швидкого приготування "Мівіна". На гроші від продажу цього підприємства Фам Нят Вионг створив на батьківщині цілу бізнес-імперію. В Україні його нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
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