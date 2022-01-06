Творець Мівіни презентував недорогі електромобілі на будь-який смак (відео)

Електрична лінійка VinFast вже має п'ять моделей. Власником компанії є в'єтнамський бізнесмен, який відкрив підприємство "Мівіна" у Харкові.

У Лас-Вегасі на шоу CES 2022 презентували нові електромобілі VinFast. Відразу три моделі вийдуть на ринок у 2023 році. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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Зокрема, на виставці презентували компактний міський хетчбек VinFast VF5 завдовжки близько 3,6 м, а також невеликі електрокросовери VF6 (4,2 м) та VF7 (4,4 м). Характеристики та подробиці електрокарів поки не розголошують, відомо лише, що як опція вони отримають автопілот.

[ + – ] Хетчбек VinFast VF5 [ + – ] VinFast VF5 — компактний 3,6-метровий сітікар [ + – ] Електрокросовер VinFast VF6 [ + – ] Довжина VinFast VF6 – 4,2 м. [ + – ] Електрокар VinFast VF7 [ + – ] VinFast VF7 досягає 4,4 м завдовжки

Раніше VinFast презентували ще два електричні кросовери. Вони дещо більші і надійдуть у продаж уже цього року за ціною 40-60 тис. доларів. Відомо, що VinFast VF4, VF6 та VF7 будуть відчутно дешевшими — близько 20-30 тис. доларів. Крім того, в'єтнамські електромобілі запропонують у лізинг за онлайн-підпискою.

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До кінця 2022 року компанія повністю відмовиться від випуску бензинових моделей. Також у планах VinFast – будівництво складального підприємства у США.

[ + – ] VinFast – дітище творця "Мівіни" Фам Нят Вионга

Нагадаємо, що компанія VinFast — дітище в'єтнамського мільярдера Фам Нят Вионга. Свій шлях у бізнесі він розпочинав в Україні – відкрив харківський завод із виробництва вермішелі швидкого приготування "Мівіна". На гроші від продажу цього підприємства Фам Нят Вионг створив на батьківщині цілу бізнес-імперію. В Україні його нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Раніше Фокус розповідав про новий електромобіль від Sony. Японська компанія готується виробляти авто та створює для цього цілий підрозділ.