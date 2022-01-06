Создатель Мивины презентовал недорогие электромобили на любой вкус (видео)

Электрическая линейка VinFast уже насчитывает пять моделей. Владельцем компании является вьетнамский бизнесмен, открывший предприятие "Минивна" в Харькове.

В Лас-Вегасе на шоу CES 2022 представили новые электромобили VinFast. Сразу три модели выйдут на рынок в 2023 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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В частности, на выставке презентовали компактный городской хэтчбек VinFast VF5 длиной около 3,6 м, а также небольшие электрокроссоверы VF6 (4,2 м) и VF7 (4,4 м). Характеристики и подробности электрокаров пока не разглашают, известно лишь, что в качестве опции они получат автопилот.

[ + – ] Хэтчбек VinFast VF5 [ + – ] VinFast VF5 - компактный 3,6-метровый ситикар [ + – ] Электрокроссовер VinFast VF6 [ + – ] Длина VinFast VF6 - 4,2 м [ + – ] Электрокар VinFast VF7 [ + – ] VinFast VF7 достигает 4,4 м в длину

Ранее VinFast презентовали еще два электрических кроссовера. Они несколько крупнее и поступят в продажу уже в нынешнем году по цене в 40-60 тыс. долларов. Известно, что VinFast VF4, VF6 и VF7 будут ощутимо дешевле — около 20-30 тыс. долларов. Кроме того, вьетнамские электромобили предложат в лизинг по онлайн-подписке.

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К слову, до конца 2022 года компания полностью откажется от выпуска бензиновых моделей. Также в планах VinFast – строительство сборочного предприятия в США.

[ + – ] VinFast – детище создателя "Мивины" Фам Нят Выонга

Напомним, что компания VinFast – детище вьетнамского миллиардера Фам Нят Выонга. Свой путь в бизнесе он начинал в Украине – открыл харьковский завод по производству вермишели быстрого приготовления "Мивина". На деньги от продажи этого предприятия Фам Нят Выонг создал у себя на родине целую бизнес-империю. В Украине его наградили орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Ранее Фокус рассказывал о новом электромобиле от Sony. Японская компания готовится производить авто и создает для этого целое подразделение.