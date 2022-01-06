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Создатель Мивины презентовал недорогие электромобили на любой вкус (видео)

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VinFast, электромобили VinFast, вьетнамские электромобили, VinFast VF5, VinFast VF6, VinFast VF7
Фото: скриншот/youtube | Линейка электрокаров VinFast насчитывает уже пять моделей

Электрическая линейка VinFast уже насчитывает пять моделей. Владельцем компании является вьетнамский бизнесмен, открывший предприятие "Минивна" в Харькове.

В Лас-Вегасе на шоу CES 2022 представили новые электромобили VinFast. Сразу три модели выйдут на рынок в 2023 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В частности, на выставке презентовали компактный городской хэтчбек VinFast VF5 длиной около 3,6 м, а также небольшие электрокроссоверы VF6 (4,2 м) и VF7 (4,4 м). Характеристики и подробности электрокаров пока не разглашают, известно лишь, что в качестве опции они получат автопилот.

VinFast, электромобили VinFast, вьетнамские электромобили, VinFast VF5, VinFast VF6, VinFast VF7
Хэтчбек VinFast VF5
VinFast, электромобили VinFast, вьетнамские электромобили, VinFast VF5, VinFast VF6, VinFast VF7
VinFast VF5 - компактный 3,6-метровый ситикар
VinFast, электромобили VinFast, вьетнамские электромобили, VinFast VF5, VinFast VF6, VinFast VF7
Электрокроссовер VinFast VF6
VinFast, электромобили VinFast, вьетнамские электромобили, VinFast VF5, VinFast VF6, VinFast VF7
Длина VinFast VF6 - 4,2 м
VinFast, электромобили VinFast, вьетнамские электромобили, VinFast VF5, VinFast VF6, VinFast VF7
Электрокар VinFast VF7
VinFast, электромобили VinFast, вьетнамские электромобили, VinFast VF5, VinFast VF6, VinFast VF7
VinFast VF7 достигает 4,4 м в длину
VinFast, электромобили VinFast, вьетнамские электромобили, VinFast VF5, VinFast VF6, VinFast VF7
VinFast, электромобили VinFast, вьетнамские электромобили, VinFast VF5, VinFast VF6, VinFast VF7
VinFast, электромобили VinFast, вьетнамские электромобили, VinFast VF5, VinFast VF6, VinFast VF7
VinFast, электромобили VinFast, вьетнамские электромобили, VinFast VF5, VinFast VF6, VinFast VF7
VinFast, электромобили VinFast, вьетнамские электромобили, VinFast VF5, VinFast VF6, VinFast VF7
VinFast, электромобили VinFast, вьетнамские электромобили, VinFast VF5, VinFast VF6, VinFast VF7

Ранее VinFast презентовали еще два электрических кроссовера. Они несколько крупнее и поступят в продажу уже в нынешнем году по цене в 40-60 тыс. долларов. Известно, что VinFast VF4, VF6 и VF7 будут ощутимо дешевле — около 20-30 тыс. долларов. Кроме того, вьетнамские электромобили предложат в лизинг по онлайн-подписке.

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К слову, до конца 2022 года компания полностью откажется от выпуска бензиновых моделей. Также в планах VinFast – строительство сборочного предприятия в США.

VinFast – детище создателя "Мивины" Фам Нят Выонга

Напомним, что компания VinFast – детище вьетнамского миллиардера Фам Нят Выонга. Свой путь в бизнесе он начинал в Украине – открыл харьковский завод по производству вермишели быстрого приготовления "Мивина". На деньги от продажи этого предприятия Фам Нят Выонг создал у себя на родине целую бизнес-империю. В Украине его наградили орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Ранее Фокус рассказывал о новом электромобиле от Sony. Японская компания готовится производить авто и создает для этого целое подразделение.