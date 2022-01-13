В Украине запустят государственную программу субсидий на электромобили

Государство будет компенсировать проценты по лизингу электрокаров. Программа будет действовать два года.

В конце первого либо начале второго квартала 2022 года в Украине запустят государственную программу поддержки автомобилистов, решивших выбрать электромобиль. Речь идет о субсидировании процентной ставки лизинга электрокаров. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью "Интерфакс-Украина".

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"В Германии, Франции, Италии 70% покупок авто – это лизинг стоимостью 0,5%-1,5%. У нас – 12%, 15%, 17%. За четыре года человек оплачивает стоимость автомобиля дважды. Тут запустим такую же программу, только не со всеми автомобилями, а с электромобилями. Это будет стимулировать "зеленую" трансформацию в стране", — заявил Ростислав Шурма.

[ + – ] Государство будет компенсировать проценты по лизингу электрокаров Фото: Nissan

Государство будет компенсировать проценты по лизингу электрокаров для граждан. Программа будет действовать два года, а после этого может быть распространена на производителей, которые будут готовы локализовать выпуск электромобилей в Украине. Таким образом в Офисе президента посылают сигнал рынку: если автопроизводители хотят сохранить конкурентоспособность своей продукции, то нужно заняться локализацией.

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Напомним, электромобили в Украине освобождены от НДС и ввозной пошлины до конца 2025 года, а оборудование для их производства и комплектующие – до 2030 года.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине установлен рекорд продаж электромобилей. Спрос на них серьезно вырос.