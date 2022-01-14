Представлен первый суперкар Subaru: он электрический и 1000-сильный

Subaru STI E-RA получил четыре электромотора и полный привод. У него карбоновый кузов и развитая аэродинамика.

На Токийском автосалоне презентовали концепт-кар Subaru STI E-RA. Электрический гоночный болид нацелен побить рекорд круга на знаменитом автодроме Нюрбургринг. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

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Новый Subaru STI E-RA планирует проехать круг на Нюрбургринге за 400 секунд (6 минут 40 секунд). Рекордный заезд планируют провести в 2023 году.

[ + – ] Четыре мотора развивают 1088 л. с. Фото: Subaru

Суперкар Subaru имеет все шансы установить рекорд. Его оснастили четырьмя электромоторами Yamaha общей мощностью 1088 л. с. (по одному на колесо) и аккумуляторной батареей емкостью 60 кВт∙ч.

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Полный привод Subaru STI E-RA дополнен сложной системой векторизации тяги. Она анализирует скорость вращения колес, угол поворота руля, боковое ускорение и давление в тормозной системе.

[ + – ] Кузов авто выполнен из карбона Фото: Subaru

Болид длиной 5010 мм весит 1690 кг, а его кузов выполнен из карбона. Также суперкар получил развитую аэродинамику:

передний сплиттер

обвес

задний диффузор

антикрыло

Subaru STI E-RA не станет серийным, но, возможно, будет участвовать в новой гоночной серии FIA E-GT.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине запустят госпрограмму стимулирования перехода на электромобили. Субсидии будут действовать два года.