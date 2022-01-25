В Украине представлен стильный электрокроссовер Volvo: характеристики и цена
Volvo C40 Recharge – купеобразный вариант модели XC40. Его запас хода — 444 км.
На украинский рынок выходит новый Volvo C40 Recharge. Электрический купе-кроссовер доступен в нашей стране по цене от 1 736 000 гривен. Об этом сообщает официальное представительство Volvo в Украине.
Электромобиль Volvo C40 Recharge – купеобразная версия кроссовера XC40 Recharge, недавно побывавшего на тесте Фокуса. От собрата его можно отличить, прежде всего, по покатой линии крыши.
Кроме того, у Volvo C40 Recharge сзади установлено два спойлера и несколько иной передней и задней оптики. Фары кроссовера – светодиодные и пиксельные. Для электрокара также предлагают особый голубой цвет Fjord Blue.
В салоне Volvo C40 Recharge на передней панели и дверных картах присутствуют трехмерные элементы отделки. Мультимедийная система базируется на программном обеспечении Google Automotive Services.Важно
Новый Volvo C40 Recharge оснащен двумя моторами общей мощностью 408 л. с. и полным приводом. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч.
Кроссовер оснащен такой же батареей на 78 кВт∙ч, как и Volvo XC40 Recharge, но за счет улучшенной аэродинамики его запас хода больше – 444 км. Быстрая зарядка электрокара на 80% занимает 40 минут.
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