В Украине представлен стильный электрокроссовер Volvo: характеристики и цена

Volvo C40 Recharge – купеобразный вариант модели XC40. Его запас хода — 444 км.

На украинский рынок выходит новый Volvo C40 Recharge. Электрический купе-кроссовер доступен в нашей стране по цене от 1 736 000 гривен. Об этом сообщает официальное представительство Volvo в Украине.

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[ + – ] Улучшенная аэродинамика позволила увеличить запас хода до 444 км Фото: Volvo

Электромобиль Volvo C40 Recharge – купеобразная версия кроссовера XC40 Recharge, недавно побывавшего на тесте Фокуса. От собрата его можно отличить, прежде всего, по покатой линии крыши.

Кроме того, у Volvo C40 Recharge сзади установлено два спойлера и несколько иной передней и задней оптики. Фары кроссовера – светодиодные и пиксельные. Для электрокара также предлагают особый голубой цвет Fjord Blue.

[ + – ] Мультимедийную систему кроссовера создал Google Фото: Volvo

В салоне Volvo C40 Recharge на передней панели и дверных картах присутствуют трехмерные элементы отделки. Мультимедийная система базируется на программном обеспечении Google Automotive Services.

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Новый Volvo C40 Recharge оснащен двумя моторами общей мощностью 408 л. с. и полным приводом. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч.

[ + – ] В отделке салона использованы трехмерные элементы Фото: Volvo

Кроссовер оснащен такой же батареей на 78 кВт∙ч, как и Volvo XC40 Recharge, но за счет улучшенной аэродинамики его запас хода больше – 444 км. Быстрая зарядка электрокара на 80% занимает 40 минут.

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