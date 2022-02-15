Toyota готує потужний заряджений пікап: фото та подробиці

Toyota Hilux GR Sport отримав доопрацьований 2,8-літровий турбодизель. Дизайн пікапа став більш виразним.

Пікап Toyota Hilux 2022 отримає покращену заряджену версію GR Sport. Автомобіль помітили у ПАР до презентації. Його фото опублікував сайт Motor1.

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Варто зазначити, що модифікація Тойота Hilux GR Sport вже існує. Але якщо раніше в підрозділі Gazoo Racing обмежувалися косметичними змінами в дизайні та салоні, то тепер взялися покращити характеристики Toyota Hilux.

[ + – ] У пікапа нові ґрати радіатора та передній бампер Фото: Motor1.com

Автомобіль зберіг знайомий 2,8-літровий чотирициліндровий турбодизель, але його потужність зросла з 204 до 224 к. с., а крутний момент збільшений з 500 до 550 Н∙м.

[ + – ] У салоні змінили обробку Фото: Motor1.com

Заряджений пікап Toyota буде доступний лише з 6-ступеневою автоматичною КПП і повним приводом, що підключається. Крім того, у нього посилено підвіску.

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Дизайн Toyota Hilux GR Sport також змінився. У пікапа нові ґрати радіатора та передній бампер, а колісні арки тепер ще більше розширені. Стандартні нові 18-дюймові диски.

[ + – ] Колісні арки тепер розширені ще більше Фото: Motor1.com

Салон Toyota Hilux GR Sport практично не зазнав змін. Шкіряне оздоблення розбавляє алькантара, а педалі прикрашені металевими накладками.

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