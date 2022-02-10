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Американці готують нового конкурента пікапа Tesla Cybertruck із запасом ходу 800 км

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Фото: Stellantis | Ram 1500 BEV з'явиться у 2024 році

Ram 1500 BEV — перший електромобіль американського бренду. Пікап отримає версії потужністю до 897 к. с.

Опубліковано перші тизери нового пікапа Ram 1500 BEV. Електричний первісток американської марки має з'явитися у 2024 році. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

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Пікап отримає двигуни потужністю до 897 к. с.
Фото: Stellantis

Електричний пікап Ram 1500 BEV кине виклик Tesla Cybertruck, а також Chevrolet Silverado EV та Ford F-150 Lightning. Появі серійної моделі передуватиме ціла кампанія Ram Revolution, у межах якої поступово розкриватимуть деталі майбутньої моделі. Також найближчим часом маємо показати концепт електрокара.

Судячи з тизерів, електромобіль Ram істотно відрізнятиметься зовні від бензинових побратимів. Дизайн пікапа буде більш обтічний, також привертають увагу тоненькі світлодіодні фари.

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Ram 1500 BEV збудують на новій рамній платформі STLA Frame
Фото: Stellantis

Новий Ram 1500 BEV побудують на рамній платформі STLA Frame, яку в концерні Stellantis створюють спеціально для важких позашляховиків. За попередніми даними, очікуються задньопривідні версії потужністю 204 і 449 к. с ., а також 897-сильний повнопривідний варіант.

Важливо
Найпопулярніший американський автомобіль розійшовся тиражем у 40 мільйонів екземплярів.
Найпопулярніший американський автомобіль розійшовся тиражем у 40 мільйонів екземплярів.

На вибір запропонують акумуляторні батареї ємністю 159 та 200 кВт∙год. В останньому випадку запас ходу електрокара становитиме 805 км.

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