Американцы готовят нового конкурента пикапа Tesla Cybertruck с запасом хода 800 км

Ram 1500 BEV – первый электромобиль американского бренда. Пикап получит версии мощностью до 897 л. с.

Опубликованы первые тизеры нового пикапа Ram 1500 BEV. Электрический первенец американской марки должен появиться в 2024 году. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

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[ + – ] Пикап получит моторы мощностью до 897 л. с. Фото: Stellantis

Электрический пикап Ram 1500 BEV бросит вызов Tesla Cybertruck, а также Chevrolet Silverado EV и Ford F-150 Lightning. Появлению серийной модели будет предшествовать целая кампания Ram Revolution, в рамках которой будут постепенно раскрывать детали будущей модели. Также в ближайшее время должны показать концепт электрокара.

Судя по тизерам, электромобиль Ram будет существенно отличаться внешне от бензиновых собратьев. Дизайн пикапа будет более обтекаемым, также обращают на себя внимание тоненькие светодиодные фары.

[ + – ] Ram 1500 BEV построят на новой рамной платформе STLA Frame Фото: Stellantis

Новый Ram 1500 BEV построят на рамной платформе STLA Frame, которую в концерне Stellantis создают специально для тяжелых электрических внедорожников. По предварительным данным, ожидаются заднеприводные версии мощностью 204 и 449 л. с., а также 897-сильный полноприводной вариант.

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На выбор предложат аккумуляторные батареи емкостью 159 и 200 кВт∙ч. В последнем случае запас хода электрокара составит 805 км.

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