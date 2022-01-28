Самый популярный американский автомобиль разошелся тиражом в 40 миллионов экземпляров
Пикап Ford F-Series – неизменный лидер американского авторынка последние 45 лет. Это первая по популярности модель в Америке и вторая – в мире.
Ford выпустил 40-миллионный пикап F-Series. Автомобиль сошел с конвейера главного предприятия компании в Дирборне (штат Мичиган). Об этом сообщает официальный сайт Ford.
Знаковым стал Ford F-150 Tremor, причем его отправят не в музей, а покупателю из Техаса. 40-миллионный пикап ничем не отличается от других F-150, на нем даже памятной таблички нет.
Ford F-Series выпускают с 1947 года и сейчас в производстве уже 14-е поколение модели. Это самый популярный американский автомобиль в истории.
Всего с 1903 года Ford выпустил 400 миллионов автомобилей, то есть каждый десятый из них – F-Series. Примечательно, что пикап является бессменным лидером авторынка США с 1977 года.Важно
В мире лишь одна модель является более популярной – Toyota Corolla выпущена тиражом свыше 50 млн. единиц. Но следует отметить, что Corolla продается по всему миру тогда, как Ford F-Series официально представлен только в Северной Америке.
На данный момент в линейке присутствуют бензиновые, дизельные и гибридные версии Ford F-Series. А в скором времени в производство поступит и электромобиль Ford F-150 Lightning.
Ранее Фокус рассказывал о новом заряженном внедорожнике Ford Bronco Raptor. Он получил 400-сильный турбомотор.