Самый популярный американский автомобиль разошелся тиражом в 40 миллионов экземпляров

Пикап Ford F-Series – неизменный лидер американского авторынка последние 45 лет. Это первая по популярности модель в Америке и вторая – в мире.

Ford выпустил 40-миллионный пикап F-Series. Автомобиль сошел с конвейера главного предприятия компании в Дирборне (штат Мичиган). Об этом сообщает официальный сайт Ford.

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Знаковым стал Ford F-150 Tremor, причем его отправят не в музей, а покупателю из Техаса. 40-миллионный пикап ничем не отличается от других F-150, на нем даже памятной таблички нет.

[ + – ] Ford F-Series выпускают с 1947 года Фото: Ford

Ford F-Series выпускают с 1947 года и сейчас в производстве уже 14-е поколение модели. Это самый популярный американский автомобиль в истории.

Всего с 1903 года Ford выпустил 400 миллионов автомобилей, то есть каждый десятый из них – F-Series. Примечательно, что пикап является бессменным лидером авторынка США с 1977 года.

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В мире лишь одна модель является более популярной – Toyota Corolla выпущена тиражом свыше 50 млн. единиц. Но следует отметить, что Corolla продается по всему миру тогда, как Ford F-Series официально представлен только в Северной Америке.

[ + – ] 40-миллионный Ford F-150 отправили покупателю в Техас Фото: Ford

На данный момент в линейке присутствуют бензиновые, дизельные и гибридные версии Ford F-Series. А в скором времени в производство поступит и электромобиль Ford F-150 Lightning.

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