Потратили 3,6 миллиарда: какие авто закупало государство за бюджетные средства в 2021 году

Большинство закупленных авто относятся к бюджетному и среднему ценовым сегментам, но есть и недешевые роскошные модели.

В 2021 году для государственных органов и учреждений через систему Prozorro приобрели 4970 авто. На них потратили 3,6 млрд. гривен бюджетных средств – вдвое больше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствует статистика портала Dozorro.

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Активнее всего автомобили приобретали в сентябре-ноябре: на эти месяцы приходится 46% всех закупок. Самая популярная модель за 2021 год – кроссовер Renault Duster (1221 авто на 688 млн. гривен).

[ + – ] Самая популярная модель на тендерах - Renault Duster Фото: dozorro

ТОП-10 самых популярных авто в Prozorro:

Renault Duster – 1221 авто (688 млн. грн.) Toyota Corolla – 291 авто (161 млн. грн.) Mitsubishi L200 – 242 авто (232 млн. грн.) Kia Sportage – 220 авто (218 млн. грн.) Ford Transit – 209 авто (373 млн. грн.) Citroen Jumper – 194 авто (276 млн. грн.) Renault Logan – 160 авто (61 млн. грн.) Peugeot 301 – 143 авто (62 млн. грн.) Toyota Camry – 131 авто (131 млн. грн.) Fiat Doblo – 113 авто (63 млн. грн.)

Больше всего авто купили такие госструктуры:

Национальная полиция – 1321 шт. (820 млн. гривен) СБУ – 250 шт. (202 млн. грн.) Министерство юстиции – 154 шт. (70 млн. гривен) Государственное агентство лесных ресурсов – 59 шт. (59 млн. грн.) ГБР – 45 шт. (41 млн. грн.) Верховная Рада – 38 шт. (36 млн. грн.) Служба внешней разведки – 34 шт. (31 млн. грн.) Прокуратура – 37 шт. (22 млн. гривен).

[ + – ] Автомобили Нацполиции [ + – ] Автомобили СБУ [ + – ] Автомобили Минюста [ + – ] Автомобили Госагентства лесных ресурсов [ + – ] Автомобили ГБР [ + – ] Автомобили Верховной Рады [ + – ] Автомобили Службы внешней разведки [ + – ] Автомобили Прокуратуры

Большинство авто относятся к бюджетному и среднему ценовым сегментам, хотя были и недешевые приобретения. Так, автопредприятие Одесского облсовета купило Mercedes-Benz V-Class AVANTGARDE за 3,3 млн. грн с отделкой кожей Nappa, панорамной крышей, холодильником, дорогой акустикой Burmester и комфортабельными сиденьями.

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Для Дирекции по строительству Днестровской ГАЭС купили Toyota Land Cruiser 300 за 2,8 млн. гривен с перфорированной кожей в отделке и аудиосистемой JBL с 14 динамиками.

[ + – ] В 2021 году закупали и элитные дорогие авто Фото: dozorro

Служба внешней разведки приобрела два Volkswagen Multivan по 2,4 млн. гривен за штуку. Минивэн оснащен 199-сильным турбодизелем, у него полный привод и кожаный салон.

Также Государственное специализированное предприятие "Северная Пуща" купило три пикапа Ford Ranger по 1,9 млн. гривен, а Управление полиции охраны в Днепропетровской области – Volkswagen Touareg за 1,8 млн. грн с отделкой салона кожей и деревом, электроприводом и массажем сидений.

Ранее Фокус сообщал, что во Франции патрульные пересядут на гибриды. Первую партию авто уже закупили.