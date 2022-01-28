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Потратили 3,6 миллиарда: какие авто закупало государство за бюджетные средства в 2021 году

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Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
Фото: Национальная полиция | За 2021 год государство купило почти 5 тыс. авто

Большинство закупленных авто относятся к бюджетному и среднему ценовым сегментам, но есть и недешевые роскошные модели.

В 2021 году для государственных органов и учреждений через систему Prozorro приобрели 4970 авто. На них потратили 3,6 млрд. гривен бюджетных средств – вдвое больше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствует статистика портала Dozorro.

Активнее всего автомобили приобретали в сентябре-ноябре: на эти месяцы приходится 46% всех закупок. Самая популярная модель за 2021 год – кроссовер Renault Duster (1221 авто на 688 млн. гривен).

Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
Самая популярная модель на тендерах - Renault Duster
Фото: dozorro

ТОП-10 самых популярных авто в Prozorro:

  1. Renault Duster – 1221 авто (688 млн. грн.)
  2. Toyota Corolla – 291 авто (161 млн. грн.)
  3. Mitsubishi L200 – 242 авто (232 млн. грн.)
  4. Kia Sportage – 220 авто (218 млн. грн.)
  5. Ford Transit – 209 авто (373 млн. грн.)
  6. Citroen Jumper – 194 авто (276 млн. грн.)
  7. Renault Logan – 160 авто (61 млн. грн.)
  8. Peugeot 301 – 143 авто (62 млн. грн.)
  9. Toyota Camry – 131 авто (131 млн. грн.)
  10. Fiat Doblo – 113 авто (63 млн. грн.)

Больше всего авто купили такие госструктуры:

  1. Национальная полиция – 1321 шт. (820 млн. гривен)
  2. СБУ – 250 шт. (202 млн. грн.)
  3. Министерство юстиции – 154 шт. (70 млн. гривен)
  4. Государственное агентство лесных ресурсов – 59 шт. (59 млн. грн.)
  5. ГБР – 45 шт. (41 млн. грн.)
  6. Верховная Рада – 38 шт. (36 млн. грн.)
  7. Служба внешней разведки – 34 шт. (31 млн. грн.)
  8. Прокуратура – 37 шт. (22 млн. гривен).
Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
Автомобили Нацполиции
Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
Автомобили СБУ
Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
Автомобили Минюста
Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
Автомобили Госагентства лесных ресурсов
Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
Автомобили ГБР
Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
Автомобили Верховной Рады
Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
Автомобили Службы внешней разведки
Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
Автомобили Прокуратуры
Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры

Большинство авто относятся к бюджетному и среднему ценовым сегментам, хотя были и недешевые приобретения. Так, автопредприятие Одесского облсовета купило Mercedes-Benz V-Class AVANTGARDE за 3,3 млн. грн с отделкой кожей Nappa, панорамной крышей, холодильником, дорогой акустикой Burmester и комфортабельными сиденьями.

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Для Дирекции по строительству Днестровской ГАЭС купили Toyota Land Cruiser 300 за 2,8 млн. гривен с перфорированной кожей в отделке и аудиосистемой JBL с 14 динамиками.

Автомобили Нацполиции, автомобили СБУ, автомобили Верховной Рады, автомобили ГБР, автомобили прокуратуры
В 2021 году закупали и элитные дорогие авто
Фото: dozorro

Служба внешней разведки приобрела два Volkswagen Multivan по 2,4 млн. гривен за штуку. Минивэн оснащен 199-сильным турбодизелем, у него полный привод и кожаный салон.

Также Государственное специализированное предприятие "Северная Пуща" купило три пикапа Ford Ranger по 1,9 млн. гривен, а Управление полиции охраны в Днепропетровской области – Volkswagen Touareg за 1,8 млн. грн с отделкой салона кожей и деревом, электроприводом и массажем сидений.

Ранее Фокус сообщал, что во Франции патрульные пересядут на гибриды. Первую партию авто уже закупили.