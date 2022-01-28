Витратили 3,6 мільярда: які авто закуповувала держава за бюджетні кошти у 2021 році
Більшість закуплених авто відносяться до бюджетного та середнього цінових сегментів, але є й недешеві розкішні моделі.
У 2021 році для державних органів і установ через систему Prozorro придбали 4970 автомобілів. На них витратили 3,6 млрд гривень бюджетних коштів – удвічі більше, ніж у 2020 році. Про це свідчить статистика порталу Dozorro.
Найактивніше автомобілі купували у вересні-листопаді: на ці місяці припадає 46% усіх закупівель. Найпопулярніша модель за 2021 рік – кросовер Renault Duster (1221 авто на 688 млн гривень).
ТОП-10 найпопулярніших авто в Prozorro:
- Renault Duster — 1221 авто (688 млн грн)
- Toyota Corolla — 291 авто (161 млн грн)
- Mitsubishi L200 — 242 авто (232 млн грн)
- Kia Sportage — 220 авто (218 млн грн)
- Ford Transit – 209 авто (373 млн грн)
- Citroen Jumper — 194 авто (276 млн грн)
- Renault Logan – 160 автомобілів (61 млн грн)
- Peugeot 301 — 143 авто (62 млн грн)
- Toyota Camry — 131 авто (131 млн грн)
- Fiat Doblo – 113 авто (63 млн грн)
Найбільше авто купили такі держструктури:
- Національна поліція – 1321 шт. (820 млн грн)
- СБУ – 250 шт. (202 млн грн)
- Міністерство юстиції – 154 шт. (70 млн грн)
- Державне агентство лісових ресурсів – 59 шт. (59 млн грн)
- ДБР — 45 шт. (41 млн грн)
- Верховна Рада – 38 шт. (36 млн грн)
- Служба зовнішньої розвідки – 34 шт. (31 млн грн)
- Прокуратура – 37 шт. (22 млн грн).
Більшість авто відносяться до бюджетного та середнього цінових сегментів, хоча були й недешеві придбання. Так, автопідприємство Одеської облради купило Mercedes-Benz V-Class AVANTGARDE за 3,3 млн грн із обробкою шкірою Nappa, панорамним дахом, холодильником, дорогою акустикою Burmester і комфортабельними сидіннями.Важливо
Для Дирекції з будівництва Дністровської ГАЕС купили Toyota Land Cruiser 300 за 2,8 млн гривень із перфорованою шкірою в обробці й аудіосистемою JBL із 14 динаміками.
Служба зовнішньої розвідки придбала два Volkswagen Multivan по 2,4 млн гривень за штуку. Мінівен оснащений 199-сильним турбодизелем, має повний привід і шкіряний салон.
Також Державне спеціалізоване підприємство "Північна Пуща" купило три пікапи Ford Ranger по 1,9 млн гривень, а Управління поліції охорони в Дніпропетровській області – Volkswagen Touareg за 1,8 млн грн із оздобленням салону шкірою та деревом, електроприводом і масажними сидіннями.
Раніше Фокус повідомляв, що у Франції патрульні пересядуть на гібриди. Першу партію авто вже закупили.