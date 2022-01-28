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Витратили 3,6 мільярда: які авто закуповувала держава за бюджетні кошти у 2021 році

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Автомобілі Нацполіції, автомобілі СБУ, автомобілі Верховної Ради, автомобілі ДБР, автомобілі прокуратури
Фото: Національна поліція | За 2021 рік держава купила майже 5 тис. авто

Більшість закуплених авто відносяться до бюджетного та середнього цінових сегментів, але є й недешеві розкішні моделі.

У 2021 році для державних органів і установ через систему Prozorro придбали 4970 автомобілів. На них витратили 3,6 млрд гривень бюджетних коштів – удвічі більше, ніж у 2020 році. Про це свідчить статистика порталу Dozorro.

Найактивніше автомобілі купували у вересні-листопаді: на ці місяці припадає 46% усіх закупівель. Найпопулярніша модель за 2021 рік – кросовер Renault Duster (1221 авто на 688 млн гривень).

Автомобілі Нацполіції, автомобілі СБУ, автомобілі Верховної Ради, автомобілі ДБР, автомобілі прокуратури
Найпопулярніша модель на тендерах – Renault Duster
Фото: dozorro

ТОП-10 найпопулярніших авто в Prozorro:

  1. Renault Duster — 1221 авто (688 млн грн)
  2. Toyota Corolla — 291 авто (161 млн грн)
  3. Mitsubishi L200 — 242 авто (232 млн грн)
  4. Kia Sportage — 220 авто (218 млн грн)
  5. Ford Transit – 209 авто (373 млн грн)
  6. Citroen Jumper — 194 авто (276 млн грн)
  7. Renault Logan – 160 автомобілів (61 млн грн)
  8. Peugeot 301 — 143 авто (62 млн грн)
  9. Toyota Camry — 131 авто (131 млн грн)
  10. Fiat Doblo – 113 авто (63 млн грн)

Найбільше авто купили такі держструктури:

  1. Національна поліція – 1321 шт. (820 млн грн)
  2. СБУ – 250 шт. (202 млн грн)
  3. Міністерство юстиції – 154 шт. (70 млн грн)
  4. Державне агентство лісових ресурсів – 59 шт. (59 млн грн)
  5. ДБР — 45 шт. (41 млн грн)
  6. Верховна Рада – 38 шт. (36 млн грн)
  7. Служба зовнішньої розвідки – 34 шт. (31 млн грн)
  8. Прокуратура – 37 шт. (22 млн грн).
Автомобілі Нацполіції
Автомобілі Нацполіції
Автомобілі СБУ
Автомобілі СБУ
Автомобілі Мін'юсту
Автомобілі Мін'юсту
Автомобілі Держагентства лісових ресурсів
Автомобілі Держагентства лісових ресурсів
Автомобілі ГБР
Автомобілі ГБР
Автомобілі Верховної Ради
Автомобілі Верховної Ради
Автомобілі Служби зовнішньої розвідки
Автомобілі Служби зовнішньої розвідки
Автомобілі Прокуратури
Автомобілі Прокуратури
Автомобілі Нацполіції
Автомобілі СБУ
Автомобілі Мін'юсту
Автомобілі Держагентства лісових ресурсів
Автомобілі ГБР
Автомобілі Верховної Ради
Автомобілі Служби зовнішньої розвідки
Автомобілі Прокуратури

Більшість авто відносяться до бюджетного та середнього цінових сегментів, хоча були й недешеві придбання. Так, автопідприємство Одеської облради купило Mercedes-Benz V-Class AVANTGARDE за 3,3 млн грн із обробкою шкірою Nappa, панорамним дахом, холодильником, дорогою акустикою Burmester і комфортабельними сидіннями.

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Для Дирекції з будівництва Дністровської ГАЕС купили Toyota Land Cruiser 300 за 2,8 млн гривень із перфорованою шкірою в обробці й аудіосистемою JBL із 14 динаміками.

Автомобілі Нацполіції, автомобілі СБУ, автомобілі Верховної Ради, автомобілі ДБР, автомобілі прокуратури
У 2021 році купували й елітні дорогі авто.
Фото: dozorro

Служба зовнішньої розвідки придбала два Volkswagen Multivan по 2,4 млн гривень за штуку. Мінівен оснащений 199-сильним турбодизелем, має повний привід і шкіряний салон.

Також Державне спеціалізоване підприємство "Північна Пуща" купило три пікапи Ford Ranger по 1,9 млн гривень, а Управління поліції охорони в Дніпропетровській області – Volkswagen Touareg за 1,8 млн грн із оздобленням салону шкірою та деревом, електроприводом і масажними сидіннями.

Раніше Фокус повідомляв, що у Франції патрульні пересядуть на гібриди. Першу партію авто вже закупили.