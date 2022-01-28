Витратили 3,6 мільярда: які авто закуповувала держава за бюджетні кошти у 2021 році

Більшість закуплених авто відносяться до бюджетного та середнього цінових сегментів, але є й недешеві розкішні моделі.

У 2021 році для державних органів і установ через систему Prozorro придбали 4970 автомобілів. На них витратили 3,6 млрд гривень бюджетних коштів – удвічі більше, ніж у 2020 році. Про це свідчить статистика порталу Dozorro.

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Найактивніше автомобілі купували у вересні-листопаді: на ці місяці припадає 46% усіх закупівель. Найпопулярніша модель за 2021 рік – кросовер Renault Duster (1221 авто на 688 млн гривень).

[ + – ] Найпопулярніша модель на тендерах – Renault Duster Фото: dozorro

ТОП-10 найпопулярніших авто в Prozorro:

Renault Duster — 1221 авто (688 млн грн) Toyota Corolla — 291 авто (161 млн грн) Mitsubishi L200 — 242 авто (232 млн грн) Kia Sportage — 220 авто (218 млн грн) Ford Transit – 209 авто (373 млн грн) Citroen Jumper — 194 авто (276 млн грн) Renault Logan – 160 автомобілів (61 млн грн) Peugeot 301 — 143 авто (62 млн грн) Toyota Camry — 131 авто (131 млн грн) Fiat Doblo – 113 авто (63 млн грн)

Найбільше авто купили такі держструктури:

Національна поліція – 1321 шт. (820 млн грн) СБУ – 250 шт. (202 млн грн) Міністерство юстиції – 154 шт. (70 млн грн) Державне агентство лісових ресурсів – 59 шт. (59 млн грн) ДБР — 45 шт. (41 млн грн) Верховна Рада – 38 шт. (36 млн грн) Служба зовнішньої розвідки – 34 шт. (31 млн грн) Прокуратура – 37 шт. (22 млн грн).

[ + – ] Автомобілі Нацполіції [ + – ] Автомобілі СБУ [ + – ] Автомобілі Мін'юсту [ + – ] Автомобілі Держагентства лісових ресурсів [ + – ] Автомобілі ГБР [ + – ] Автомобілі Верховної Ради [ + – ] Автомобілі Служби зовнішньої розвідки [ + – ] Автомобілі Прокуратури

Більшість авто відносяться до бюджетного та середнього цінових сегментів, хоча були й недешеві придбання. Так, автопідприємство Одеської облради купило Mercedes-Benz V-Class AVANTGARDE за 3,3 млн грн із обробкою шкірою Nappa, панорамним дахом, холодильником, дорогою акустикою Burmester і комфортабельними сидіннями.

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Для Дирекції з будівництва Дністровської ГАЕС купили Toyota Land Cruiser 300 за 2,8 млн гривень із перфорованою шкірою в обробці й аудіосистемою JBL із 14 динаміками.

[ + – ] У 2021 році купували й елітні дорогі авто. Фото: dozorro

Служба зовнішньої розвідки придбала два Volkswagen Multivan по 2,4 млн гривень за штуку. Мінівен оснащений 199-сильним турбодизелем, має повний привід і шкіряний салон.

Також Державне спеціалізоване підприємство "Північна Пуща" купило три пікапи Ford Ranger по 1,9 млн гривень, а Управління поліції охорони в Дніпропетровській області – Volkswagen Touareg за 1,8 млн грн із оздобленням салону шкірою та деревом, електроприводом і масажними сидіннями.

Раніше Фокус повідомляв, що у Франції патрульні пересядуть на гібриди. Першу партію авто вже закупили.