Патрульні у Франції пересядуть на сучасні гібриди

Кросовер Peugeot 3008 Hybrid 225 може проїхати до 56 км у режимі електромобіля. Витрата палива — всього 1,4 л/100 км.

Французькі правоохоронці починають експлуатацію Peugeot 3008 Hybrid 225. Міністерство внутрішніх справ закупило гібридні кросовери Peugeot для Національної жандармерії Франції. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Перша партія з 395 Peugeot 3008 Hybrid 225 вже почала надходити в розпорядженні жандармерії та незабаром автомобілі вийдуть на патрулювання.

Вибір Peugeot 3008 Hybrid 225 обумовлений вимогами МВС Франції. Нові патрульні автомобілі повинні бути електрифікованими та вироблятися на французькому підприємстві.

[ + – ] Кросовер може проїхати 56 км на електротязі Фото: Stellantis

Гібридні кросовери Peugeot випускають на підприємстві в місті Сошо, а переобладнанням їх у патрульні займається компанія EGP. Автомобілі пофарбовані в кольори французької жандармерії й отримали спецобладнання.

Новий Peugeot 3008 Hybrid 225 оснащений 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою й електромотором сумарною потужністю 225 к. с. і з крутним моментом 360 Нм. Він здатний проїхати до 56 км у повністю електричному режимі та витрачає 1,4 л/100 км у комбінованому циклі.

Важливо

Nissan розсекретив недорогий електромобіль: він буде дешевшим за Leaf (відео)

Жандармерія Франції купує не лише гібриди. Раніше її автопарк поповнили навіть середньомоторні спорткари.

Гібридні кросовери використовує й Патрульна поліція України — правоохоронці почали використовувати такі авто одними з перших у Європі.

Також Фокус раніше повідомляв, що автопарк Нацполіції України поповнили кілька десятків нових автомобілів.