Патрульні у Франції пересядуть на сучасні гібриди
Кросовер Peugeot 3008 Hybrid 225 може проїхати до 56 км у режимі електромобіля. Витрата палива — всього 1,4 л/100 км.
Французькі правоохоронці починають експлуатацію Peugeot 3008 Hybrid 225. Міністерство внутрішніх справ закупило гібридні кросовери Peugeot для Національної жандармерії Франції. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.
Перша партія з 395 Peugeot 3008 Hybrid 225 вже почала надходити в розпорядженні жандармерії та незабаром автомобілі вийдуть на патрулювання.
Вибір Peugeot 3008 Hybrid 225 обумовлений вимогами МВС Франції. Нові патрульні автомобілі повинні бути електрифікованими та вироблятися на французькому підприємстві.
Гібридні кросовери Peugeot випускають на підприємстві в місті Сошо, а переобладнанням їх у патрульні займається компанія EGP. Автомобілі пофарбовані в кольори французької жандармерії й отримали спецобладнання.
Новий Peugeot 3008 Hybrid 225 оснащений 1,6-літровою бензиновою турбочетвіркою й електромотором сумарною потужністю 225 к. с. і з крутним моментом 360 Нм. Він здатний проїхати до 56 км у повністю електричному режимі та витрачає 1,4 л/100 км у комбінованому циклі.Важливо
Жандармерія Франції купує не лише гібриди. Раніше її автопарк поповнили навіть середньомоторні спорткари.
Гібридні кросовери використовує й Патрульна поліція України — правоохоронці почали використовувати такі авто одними з перших у Європі.
Також Фокус раніше повідомляв, що автопарк Нацполіції України поповнили кілька десятків нових автомобілів.