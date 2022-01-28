Патрульные во Франции пересядут на современные гибриды
Кроссовер Peugeot 3008 Hybrid 225 может проехать до 56 км в режиме электромобиля. Расход топлива — всего 1,4 л/100 км
Французские стражи порядка начинают эксплуатацию Peugeot 3008 Hybrid 225. Министерство внутренних дел закупило гибридные кроссоверы Peugeot для Национальной жандармерии Франции. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.
Первая партия из 395 Peugeot 3008 Hybrid 225 уже начала поступать в распоряжении жандармерии и вскоре автомобили выйдут на патрулирование.
Выбор на Peugeot 3008 Hybrid 225 обусловлен требованиями МВД Франции. Новые патрульные автомобили должны быть электрифицированными и производиться на французском предприятии.
Гибридные кроссоверы Peugeot выпускают на предприятии в городе Сошо, а переоборудованием их в патрульные занимается компания EGP. Автомобили окрашены в цвета французской жандармерии и получили спецоборудование.
Новый Peugeot 3008 Hybrid 225 оснащен 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором суммарной мощностью 225 л. с. и с крутящим моментом в 360 Нм. Он способен проехать до 56 км в полностью электрическом режиме и расходует 1,4 л/100 км в комбинированном цикле.Важно
Жандармерия Франции закупает не только гибриды. Ранее ее автопарк пополнили даже среднемоторные спорткары.
Гибридные кроссоверы использует и Патрульная полиция Украины — стражи порядка начали использовать такие авто одними из первых в Европе.
Также Фокус ранее сообщал, что автопарк Нацполиции Украины пополнили несколько десятков новых авто.