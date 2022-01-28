Патрульные во Франции пересядут на современные гибриды

Кроссовер Peugeot 3008 Hybrid 225 может проехать до 56 км в режиме электромобиля. Расход топлива — всего 1,4 л/100 км

Французские стражи порядка начинают эксплуатацию Peugeot 3008 Hybrid 225. Министерство внутренних дел закупило гибридные кроссоверы Peugeot для Национальной жандармерии Франции. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

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Первая партия из 395 Peugeot 3008 Hybrid 225 уже начала поступать в распоряжении жандармерии и вскоре автомобили выйдут на патрулирование.

Выбор на Peugeot 3008 Hybrid 225 обусловлен требованиями МВД Франции. Новые патрульные автомобили должны быть электрифицированными и производиться на французском предприятии.

[ + – ] Кроссовер может проехать 56 км на электротяге Фото: Stellantis

Гибридные кроссоверы Peugeot выпускают на предприятии в городе Сошо, а переоборудованием их в патрульные занимается компания EGP. Автомобили окрашены в цвета французской жандармерии и получили спецоборудование.

Новый Peugeot 3008 Hybrid 225 оснащен 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором суммарной мощностью 225 л. с. и с крутящим моментом в 360 Нм. Он способен проехать до 56 км в полностью электрическом режиме и расходует 1,4 л/100 км в комбинированном цикле.

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Жандармерия Франции закупает не только гибриды. Ранее ее автопарк пополнили даже среднемоторные спорткары.

Гибридные кроссоверы использует и Патрульная полиция Украины — стражи порядка начали использовать такие авто одними из первых в Европе.

Также Фокус ранее сообщал, что автопарк Нацполиции Украины пополнили несколько десятков новых авто.