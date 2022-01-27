Nissan рассекретил недорогой электромобиль: он будет дешевле Leaf (видео)

Электрический хэтчбек В-класса отличается оригинальным дизайном. Его выпуск наладят во Франции.

Новый компактный электромобиль Nissan показали на первых изображениях. Хэтчбек В-класса станет преемником модели Micra. Об этом сообщает официальный сайт Nissan.

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Пока неизвестно, сохранит ли авто название Micra. Существует большая вероятность, что новичка переименуют.

[ + – ] Оригинальная черта дизайна - круглые фары и фонари Фото: Nissan

Городской электрокар Nissan является близким родственником будущего Renault 5. Обе модели построены на новой платформе CMF B-EV. Их выпуск наладят на новейшем предприятии ElectriCity на севере Франции. Строки запуска Nissan в производство не названы, но Renault 5 начнут сходить с конвейера в конце нынешнего года.

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Своим рубленным профилем с малыми свесами кузова электромобиль Nissan очень напоминает Renault 5. Вместе с тем, японские дизайнеры постарались сделать его внешний вид выразительным и самобытным. Своеобразной визитной карточкой модели станут тоненькие круглые фары и фонари.

[ + – ] Цена электрокара составит менее 30 тыс. евро Фото: Nissan

Известно, что новый Nissan будет относительно недорогим. Точная цена неизвестна, но авто будет дешевле Nissan Leaf, то есть стартовая цена составит менее 30 тыс. евро.

[ + – ] Производство электрокара стартует на современном заводе во Франции

Ранее Фокус сообщал, что Opel откажется от бензиновых и дизельных двигателей перейдет на электромобили.