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Nissan рассекретил недорогой электромобиль: он будет дешевле Leaf (видео)

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Электромобиль Nissan, новый Nissan, Nissan Micra, новый Nissan Micra, электромобиль Nissan Micra
Фото: Nissan | Электрокар придет на смену Nissan Micra

Электрический хэтчбек В-класса отличается оригинальным дизайном. Его выпуск наладят во Франции.

Новый компактный электромобиль Nissan показали на первых изображениях. Хэтчбек В-класса станет преемником модели Micra. Об этом сообщает официальный сайт Nissan.

Пока неизвестно, сохранит ли авто название Micra. Существует большая вероятность, что новичка переименуют.

Электромобиль Nissan, новый Nissan, Nissan Micra, новый Nissan Micra, электромобиль Nissan Micra
Оригинальная черта дизайна - круглые фары и фонари
Фото: Nissan

Городской электрокар Nissan является близким родственником будущего Renault 5. Обе модели построены на новой платформе CMF B-EV. Их выпуск наладят на новейшем предприятии ElectriCity на севере Франции. Строки запуска Nissan в производство не названы, но Renault 5 начнут сходить с конвейера в конце нынешнего года.

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Своим рубленным профилем с малыми свесами кузова электромобиль Nissan очень напоминает Renault 5. Вместе с тем, японские дизайнеры постарались сделать его внешний вид выразительным и самобытным. Своеобразной визитной карточкой модели станут тоненькие круглые фары и фонари.

Электромобиль Nissan, новый Nissan, Nissan Micra, новый Nissan Micra, электромобиль Nissan Micra
Цена электрокара составит менее 30 тыс. евро
Фото: Nissan

Известно, что новый Nissan будет относительно недорогим. Точная цена неизвестна, но авто будет дешевле Nissan Leaf, то есть стартовая цена составит менее 30 тыс. евро.

Производство электрокара стартует на современном заводе во Франции

Ранее Фокус сообщал, что Opel откажется от бензиновых и дизельных двигателей перейдет на электромобили.