Nissan рассекретил недорогой электромобиль: он будет дешевле Leaf (видео)
Электрический хэтчбек В-класса отличается оригинальным дизайном. Его выпуск наладят во Франции.
Новый компактный электромобиль Nissan показали на первых изображениях. Хэтчбек В-класса станет преемником модели Micra. Об этом сообщает официальный сайт Nissan.
Пока неизвестно, сохранит ли авто название Micra. Существует большая вероятность, что новичка переименуют.
Городской электрокар Nissan является близким родственником будущего Renault 5. Обе модели построены на новой платформе CMF B-EV. Их выпуск наладят на новейшем предприятии ElectriCity на севере Франции. Строки запуска Nissan в производство не названы, но Renault 5 начнут сходить с конвейера в конце нынешнего года.Важно
Своим рубленным профилем с малыми свесами кузова электромобиль Nissan очень напоминает Renault 5. Вместе с тем, японские дизайнеры постарались сделать его внешний вид выразительным и самобытным. Своеобразной визитной карточкой модели станут тоненькие круглые фары и фонари.
Известно, что новый Nissan будет относительно недорогим. Точная цена неизвестна, но авто будет дешевле Nissan Leaf, то есть стартовая цена составит менее 30 тыс. евро.
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