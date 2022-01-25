Полная электрификация: Opel отказывается от бензиновых и дизельных моделей

Opel перейдет на электромобили через шесть лет. Вскоре электрические версии появятся у каждой модели немецкой марки.

Opel планирует активно электрифицировать весь модельный ряд. С 2028 года на европейском рынке будут продавать исключительно электромобили. Об этом заявил генеральный директор компании Уве Хохгешурц, сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

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Уже в нынешнем году электрифицируют 11 Opel, включительно с коммерческими авто. А к 2024 году каждая модель немецкой марки получит электрифицированный вариант.

[ + – ] Opel Zafira Life доступен в Европе исключительно в электрическом исполнении Фото: Opel

Альтернативы электрификации нет. В будущем Бренд Opel получит еще больше внимания клиентов благодаря инновациям, не наносящим вред окружающей среде. Эти изменения будут быстрыми: начиная уже с 2024 года, мы будем предлагать электрифицированную версию каждой модели Opel без исключения. Другими словами, преемники Crossland и Insignia также будут электрифицированы. Наше ключевое заявление звучит так: с 2028 года в Европе мы будем продавать исключительно электромобили, — заявил Уве Хохгешурц.

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В частности, с 2022 года коммерческие Opel Combo Life, Vivaro Combi и Zafira Life доступны в Европе исключительно в электрическом исполнении. Новый Opel Astra со старта будет доступен как подзаряжаемый гибрид, а в 2023 году появится и электромобиль Astra-e.

[ + – ] Водородный Opel Vivaro-e HYDROGEN уже поступил в производство Фото: Opel

Кроме того в Opel развивают водородные технологии и уже запустили в производство фургон Vivaro-e HYDROGEN с топливными ячейками.

Стартовала и электрификация Opel в Украине. В нашей стране уже доступен электрический кроссовер Opel Mokka-e.

Ранее Фокус сообщал, что на электромобили переходит еще один бренд концерна Stellantis — Chrysler.