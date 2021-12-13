В Украине стартуют продажи нового электрокроссовера Opel

Электрокар Opel Mokka-e может проехать 324 км без подзарядки. Предложат его в богатой комплектации.

В Украине вскоре появится новый Opel Mokka-e. Электрическая версия кроссовера уже доступна для заказа по цене от 939 300 гривен. Об этом сообщает официальное представительство бренда.

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Mokka-e – первый электромобиль Opel в Украине. Кроссовер оснащен электромотором мощностью 136 л. с. и с максимальным крутящим моментом в 260 Н∙м. Он разгоняется до 100 км/ч за 9,2 с и может развить 150 км/ч. Предусмотрены три режима езды (Eco, Normal, Dynamic) и рекуперации энергии при торможении.

[ + – ] Электрокар предложен в богатой комплектации Фото: Opel

Литий-ионная аккумуляторная батарея на 50 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 324 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 30 минут, а в домашних условиях от устройства wallbox можно подзарядиться на 5 часов.

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С виду новый Opel Mokka-e мало чем отличается от бензиновой модели, да и внутреннее убранство не претерпело изменений. Салон отделан эко-кожей и алькантарой.

[ + – ] Запас хода кроссовера - 324 км Фото: Opel

Электрокроссовер Opel Mokka-e предложат на украинском рынке в одной богатой версии Ultimate с бесключевым доступом, климат-контролем, подогревом руля и сидений, парковочным автопилотом, камерой заднего вида, матричными фарами, 18-дюймовыми дисками. Также предусмотрен пакет систем безопасности: адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль усталости водителя и слепых зон.

Ранее Фокус сообщал, что Opel готовит новый флагманский электрокар. Его запас хода достигнет 700 км.