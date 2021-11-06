В Украине появился стильный молодежный кроссовер Opel

Opel Mokka в исполнении GS Line оснащен топовым 130-сильным турбомотором. Комплектация кроссовера расширена.

В Украине стартовали продажи кроссовера Opel Mokka в исполнении GS Line. Это топовая версия компактного кроссовера с эксклюзивной комплектацией. Об этом сообщает официальный сайт Opel в Украине.

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[ + – ] Кроссовер комплектуют 1,2-литровым 130-сильным турбомотором Фото: Opel

Новый Opel Mokka 2021 в версии GS Line отличается от стандартной модели окрашенной в черный цвет крыши и черным глянцевым декором на кузове. Стандартные колесные диски – 17-дюймовые, а за доплату доступны 18-дюймовые колеса.

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В отделке салона сочетаются ткань и эко-кожа, а разбавляют их ярко-красные вставки. Кроме того, кроссовер Opel Mokka GS Line получил увеличенную 12-дюймовую виртуальную панель приборов и 10-дюймовый сенсорный дисплей.

[ + – ] Отделка салона разбавлена красными вставками Фото: Opel

Комплектация Opel Mokka в версии GS Line расширена – добавлены матричные фары, адаптивный круиз-контроль и система распознавания усталости водителя.

Кроссовер предложен исключительно с самым мощным 1,2-литровым турбомотором на 130 л. с. и 8-ступенчатой АКПП. Цены стартуют с 727 200 гривен.

Ранее Фокус сообщал о планах Opel возродить знаменитую модель. Она станет электромобилем.