В Україні з'явився стильний молодіжний кросовер Opel
Opel Mokka у виконанні GS Line оснащений 130-сильним топовим турбомотором. Комплектація кросовера розширена.
В Україні стартував продаж кросовера Opel Mokka у виконанні GS Line. Це топова версія компактного кросовера з ексклюзивною комплектацією. Про це повідомляє офіційний сайт Opel в Україні.
Новий Opel Mokka 2021 у версії GS Line відрізняється від стандартної моделі, пофарбованим у чорний колір дахом та чорним глянцевим декором на кузові. Стандартні колісні диски – 17-дюймові, а за доплату є 18-дюймові колеса.Важливо
В обробці салону поєднуються тканина та еко-шкіра, а розбавляють їх яскраво-червоні вставки. Крім того, кросовер Opel Mokka GS Line отримав збільшену 12-дюймову віртуальну панель приладів та 10-дюймовий сенсорний дисплей.
Комплектація Opel Mokka у версії GS Line розширена – додані матричні фари, адаптивний круїз-контроль та система розпізнавання втоми водія.
Кросовер запропонований виключно з найпотужнішим 1,2-літровим турбомотором на 130 л. с. та 8-ступінчастою АКПП. Ціни стартують із 727 200 гривень.
Раніше Фокус повідомляв про плани Opel відродити знамениту модель. Вона стане електромобілем.