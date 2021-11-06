В Україні з'явився стильний молодіжний кросовер Opel

Opel Mokka у виконанні GS Line оснащений 130-сильним топовим турбомотором. Комплектація кросовера розширена.

В Україні стартував продаж кросовера Opel Mokka у виконанні GS Line. Це топова версія компактного кросовера з ексклюзивною комплектацією. Про це повідомляє офіційний сайт Opel в Україні.

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[ + – ] Кросовер комплектують 1,2-літровим 130-сильним турбомотором Фото: Opel

Новий Opel Mokka 2021 у версії GS Line відрізняється від стандартної моделі, пофарбованим у чорний колір дахом та чорним глянцевим декором на кузові. Стандартні колісні диски – 17-дюймові, а за доплату є 18-дюймові колеса.

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В обробці салону поєднуються тканина та еко-шкіра, а розбавляють їх яскраво-червоні вставки. Крім того, кросовер Opel Mokka GS Line отримав збільшену 12-дюймову віртуальну панель приладів та 10-дюймовий сенсорний дисплей.

[ + – ] Оздоблення салону розбавлене червоними вставками Фото: Opel

Комплектація Opel Mokka у версії GS Line розширена – додані матричні фари, адаптивний круїз-контроль та система розпізнавання втоми водія.

Кросовер запропонований виключно з найпотужнішим 1,2-літровим турбомотором на 130 л. с. та 8-ступінчастою АКПП. Ціни стартують із 727 200 гривень.

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