В Україні стартують продажі нового електрокросовера Opel

Електрокар Opel Mokka може проїхати 324 км без підзарядки. Запропонують його в багатій комплектації.

В Україні незабаром з’явиться новий Opel Mokka-e. Електрична версія кросовера вже доступна для замовлення від 939 300 гривень. Про це повідомляє офіційне представництво бренду.

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Mokka-e є першим електромобілем Opel в Україні. Кросовер оснащений електродвигуном потужністю 136 к. с. і з максимальним крутним моментом у 260 Н∙м. Він розганяється до 100 км/год за 9,2 с і може розвинути 150 км/год. Передбачено три режими їзди (Eco, Normal, Dynamic) та рекуперації енергії при гальмуванні.

[ + – ] Електрокар запропонований у багатій комплектації Фото: Opel

Літій-іонна акумуляторна батарея на 50 кВт∙год забезпечує запас ходу в 324 км². Швидка зарядка на 80% займає 30 хвилин, а в домашніх умовах від пристрою wallbox можна зарядити на 5 годин.

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На вигляд новий Opel Mokka-e мало чим відрізняється від бензинової моделі, та й внутрішнє оздоблення не зазнало змін. Салон оброблений екошкірою та алькантарою.

[ + – ] Запас ходу кросовера – 324 км Фото: Opel

Електрокросовер Opel Mokka-e запропонують на українському ринку в одній багатій версії Ultimate з безключовим доступом, клімат-контролем, підігрівом керма та сидінь, паркувальним автопілотом, камерою заднього виду, матричними фарами, 18-дюймовими дисками. Також передбачено пакет систем безпеки: адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі, контроль втоми водія та сліпих зон.

Раніше Фокус повідомляв, що Opel готує новий флагманський електрокар. Його запас ходу сягне 700 км.