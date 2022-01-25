Повна електрифікація: Opel відмовляється від бензинових та дизельних моделей

Opel перейде на електромобілі за шість років. Незабаром електричні версії з'являться у кожної моделі німецької марки.

Opel планує активно електрифікувати весь модельний ряд. З 2028 року на європейському ринку продаватимуть виключно електромобілі. Про це заявив генеральний директор компанії Уве Хохгешурц, повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

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Вже цього року електрифікують 11 Opel, включаючи комерційні авто. А до 2024 року кожна модель німецької марки отримає електрифікований варіант.

[ + – ] Opel Zafira Life доступний у Європі виключно в електричному виконанні Фото: Opel

"Альтернативи електрифікації немає. У майбутньому Бренд Opel отримає ще більше уваги клієнтів завдяки інноваціям, які не завдають шкоди навколишньому середовищу. Ці зміни будуть швидкими: починаючи вже з 2024 року, ми пропонуватимемо електрифіковану версію кожної моделі Opel без винятку. Іншими словами, наступники Crossland та Insignia також будуть електрифіковані. Наша ключова заява звучить так: з 2028 року в Європі ми продаватимемо виключно електромобілі", — заявив Уве Хохгешурц.

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Зокрема, з 2022 року комерційні Opel Combo Life, Vivaro Combi та Zafira Life доступні в Європі виключно в електричному виконанні. Новий Opel Astra зі старту буде доступний як гібрид, що заряджається, а в 2023 році з'явиться і електромобіль Astra-e.

[ + – ] Водневий Opel Vivaro-e HYDROGEN вже надійшов у виробництво Фото: Opel

Крім того, в Opel розвивають водневі технології і вже запустили у виробництво фургон Vivaro-e HYDROGEN з паливними осередками.

Стартувала та електрифікація Opel в Україні. У нашій країні вже доступний електричний кросовер Opel Mokka-e.

Раніше Фокус повідомляв, що на електромобілі переходить ще один бренд концерну Stellantis — Chrysler.