Серійний електрокар Tesla Cybertruck показали на фото та відео: що змінилося у пікапі
Електрокар Tesla Cybertruck готовий до серійного виробництва, але випускати його почнуть у 2023 році.
Опубліковано нові фото серійного електрокара Tesla Cybertruck. Пікап розсекретили під час закритої презентації для обраних. Відео виставили на YouTube-каналі Cybertruck Owners Club.
Нагадаємо, раніше старт виробництва електромобіля перенесли на 2023 рік. Проте знімки дають зрозуміти, що остаточний дизайн Tesla Cybertruck уже затверджений.
Справжність знімків підтверджують шпигунські фото та відео Tesla Cybertruck під час заводських випробувань — раніше електрокар зафільмували на тестовому полігоні в Каліфорнії.
Серійний пікап Tesla можна відрізнити від концепт-кара за дзеркалами заднього виду та величезним склоочисником. Також в автомобіля відсутні дверні ручки.Важливо
Крім того, дещо змінено дизайн передньої частини. На фото видно, що вона відкривається, а це означає, що попереду передбачений багажник, як у всіх Tesla та багатьох інших електромобілів.
Нагадаємо, новий Tesla Cybertruck коштує від 39 990 до 69 990 доларів. Модель запропонують у трьох версіях, причому топовий пікап із чотирма електромоторами зможе розганятися до 100 км/год за 2,9 с та проїжджати 800 км без підзарядки. Електрокар отримає пневмопідвіску та керовані задні колеса.
Раніше Фокус повідомляв, що конкурента Tesla Cybertruck представили у Chevrolet. Його також почнуть випускати у 2023 році.