Серійний електрокар Tesla Cybertruck показали на фото та відео: що змінилося у пікапі

Електрокар Tesla Cybertruck готовий до серійного виробництва, але випускати його почнуть у 2023 році.

Опубліковано нові фото серійного електрокара Tesla Cybertruck. Пікап розсекретили під час закритої презентації для обраних. Відео виставили на YouTube-каналі Cybertruck Owners Club.

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Нагадаємо, раніше старт виробництва електромобіля перенесли на 2023 рік. Проте знімки дають зрозуміти, що остаточний дизайн Tesla Cybertruck уже затверджений.

[ + – ] Виробництво пікапа стартує у 2023 році. Фото: скриншот/youtube

Справжність знімків підтверджують шпигунські фото та відео Tesla Cybertruck під час заводських випробувань — раніше електрокар зафільмували на тестовому полігоні в Каліфорнії.

Серійний пікап Tesla можна відрізнити від концепт-кара за дзеркалами заднього виду та величезним склоочисником. Також в автомобіля відсутні дверні ручки.

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Крім того, дещо змінено дизайн передньої частини. На фото видно, що вона відкривається, а це означає, що попереду передбачений багажник, як у всіх Tesla та багатьох інших електромобілів.

[ + – ] Tesla Cybertruck продемонстрували на закритій презентації

Нагадаємо, новий Tesla Cybertruck коштує від 39 990 до 69 990 доларів. Модель запропонують у трьох версіях, причому топовий пікап із чотирма електромоторами зможе розганятися до 100 км/год за 2,9 с та проїжджати 800 км без підзарядки. Електрокар отримає пневмопідвіску та керовані задні колеса.

Раніше Фокус повідомляв, що конкурента Tesla Cybertruck представили у Chevrolet. Його також почнуть випускати у 2023 році.