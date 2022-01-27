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Nissan розсекретив недорогий електромобіль: він буде дешевшим за Leaf (відео)

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Фото: Nissan | Електрокар прийде на зміну Nissan Micra

Електричний хетчбек В-класу відрізняється оригінальним дизайном. Його випуск налагодять у Франції.

Новий компактний електромобіль Nissan показали на перших зображеннях. Хетчбек В-класу стане наступником моделі Micra. Про це повідомляє офіційний вебсайт Nissan.

Поки що невідомо, чи збереже авто назву Micra. Існує велика можливість, що новачка перейменують.

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Оригінальна риса дизайну — круглі фари та ліхтарі
Фото: Nissan

Міський електрокар Nissan є близьким родичем майбутнього Renault 5. Обидві моделі збудовані на новій платформі CMF B-EV. Їхній випуск налагодять на новітньому підприємстві ElectriCity на півночі Франції. Терміни запуску Nissan у виробництво не названі, але Renault 5 почнуть сходити з конвеєра наприкінці цього року.

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Своїм рубаним профілем із малими звисами кузова електромобіль Nissan дуже нагадує Renault 5. Разом із тим японські дизайнери постаралися зробити його зовнішній вигляд виразним і самобутнім. Своєрідною візитною карткою моделі стануть тоненькі круглі фари та ліхтарі.

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Ціна електрокара становитиме менше 30 тис. євро
Фото: Nissan

Відомо, що новий Nissan буде відносно недорогим. Точна ціна невідома, але авто буде дешевшим за Nissan Leaf, тобто стартова ціна складе менше 30 тис. євро.

Виробництво електрокара стартує на сучасному заводі у Франції

Раніше Фокус повідомляв, що Opel відмовиться від бензинових і дизельних двигунів та перейде на електромобілі.