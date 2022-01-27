Nissan розсекретив недорогий електромобіль: він буде дешевшим за Leaf (відео)

Електричний хетчбек В-класу відрізняється оригінальним дизайном. Його випуск налагодять у Франції.

Новий компактний електромобіль Nissan показали на перших зображеннях. Хетчбек В-класу стане наступником моделі Micra. Про це повідомляє офіційний вебсайт Nissan.

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Поки що невідомо, чи збереже авто назву Micra. Існує велика можливість, що новачка перейменують.

[ + – ] Оригінальна риса дизайну — круглі фари та ліхтарі Фото: Nissan

Міський електрокар Nissan є близьким родичем майбутнього Renault 5. Обидві моделі збудовані на новій платформі CMF B-EV. Їхній випуск налагодять на новітньому підприємстві ElectriCity на півночі Франції. Терміни запуску Nissan у виробництво не названі, але Renault 5 почнуть сходити з конвеєра наприкінці цього року.

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Своїм рубаним профілем із малими звисами кузова електромобіль Nissan дуже нагадує Renault 5. Разом із тим японські дизайнери постаралися зробити його зовнішній вигляд виразним і самобутнім. Своєрідною візитною карткою моделі стануть тоненькі круглі фари та ліхтарі.

[ + – ] Ціна електрокара становитиме менше 30 тис. євро Фото: Nissan

Відомо, що новий Nissan буде відносно недорогим. Точна ціна невідома, але авто буде дешевшим за Nissan Leaf, тобто стартова ціна складе менше 30 тис. євро.

[ + – ] Виробництво електрокара стартує на сучасному заводі у Франції

Раніше Фокус повідомляв, що Opel відмовиться від бензинових і дизельних двигунів та перейде на електромобілі.