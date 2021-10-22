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Патрульні у Франції пересіли на швидкісні спорткари від Renault

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Alpine A110 Pure, Alpine A110, поліцейські авто, Alpine A110 2022
Фото: Renault | Жандармерія закупила 26 Alpine A110 в базовій версії Pure

Купе Alpine A110 здатне розвинути 250 км/год. Закупівля спортивних авто обійшлася в 1,5 млн. євро.

Національна жандармерія Франції отримала спортивні купе Alpine A110. Уряд закупив одразу 26 таких авто від спортивного бренду Renault Group. Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Франції.

Більшість Alpine A110 з 2022 року почнуть патрулювання на швидкісних автомагістралях. Два автомобілі використовуватимуться для навчання екіпажів. Машини оснастять сиренами, проблисковими маячками і раціями. Вся партія спорткарів обійшлася приблизно в півтора мільйона євро. Вибір на користь Alpine A110 зумовлений підтримкою національного виробника — збирають купе у французькому Дьеппе.

Alpine A110 Pure, Alpine A110, поліцейські авто, Alpine A110 2022
Перший Alpine A110 вже використовувався жандармами у 60-х
Фото: Renault

Alpine A110 замінять заряджені хетчбеки Renault Megane RS, що використовувалися жандармерією з 2011 року. Цікаво, що в 60-х роках правоохоронці у Франції вже використовували Alpine A110 першого покоління і спорткари чудово себе зарекомендували завдяки хорошим динамічним якостям і невеликій витраті палива.

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Жандармерія Франції отримає купе Alpine A110 2022 в базовій версії Pure. Автомобілі оснащені 1,8-літровим турбомотором Renault потужністю 252 к. с. Для купе вагою всього 1100 кг його достатньо, щоб розганяти до 100 км/год за 4,5 с і розвивати 250 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault готується відродити свою знамениту модель. Вона стане електромобілем.