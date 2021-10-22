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Патрульные во Франции пересели на скоростные спорткары от Renault

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Alpine A110 Pure, Alpine A110, полицейские авто, Alpine A110 2022
Фото: Renault | Жандармерия закупила 26 Alpine A110 в базовой версии Pure

Купе Alpine A110 способно развить 250 км/ч. Закупка спортивных авто обошлась в 1,5 млн. евро.

Национальная жандармерия Франции получила спортивные купе Alpine A110. Правительство закупило сразу 26 таких авто от спортивного бренда Renault Group. Об этом сообщает министерство внутренних дел Франции.

Большинство Alpine A110 с 2022 года приступят к патрулированию на скоростных автомагистралях. Два автомобиля будут использоваться для обучения экипажей. Машины оснастят сиренами, проблесковыми маячками и рациями. Вся партия спорткаров обошлась примерно в полтора миллиона евро. Выбор в пользу Alpine A110 обусловлен поддержкой национального производителя — собирают купе во французском Дьеппе.

Alpine A110 Pure, Alpine A110, полицейские авто, Alpine A110 2022
Первый Alpine A110 уже использовался жандармами в 60-х
Фото: Renault

Alpine A110 заменят заряженные хэтчбеки Renault Megane RS, использовавшиеся жандармерией с 2011 года. Интересно, что в 60-х годах стражи порядка во Франции уже использовали Alpine A110 первого поколения и спорткары отлично себя зарекомендовали благодаря хорошим динамическим качествам и небольшому расходу топлива.

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Жандармерия Франции получит купе Alpine A110 2022 в базовой версии Pure. Автомобили оснащены 1,8-литровым турбомотором Renault мощностью 252 л. с. Для купе весом всего 1100 кг его достаточно, чтобы разгоняться до 100 км/ч за 4,5 с и развивать 250 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что Renault готовится возродить свою знаменитую модель. Она станет электромобилем.